Лидер группы “Дюна” высказался о популярности SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, завоевал популярность благодаря своим патриотическим песням. Несколько лет назад он участвовал в проекте «Голос», не имея большой известности, но сегодня он стал одним из наиболее высокооплачиваемых артистов в России.

За короткий срок Дронов, автор текстов и музыки своих песен, сделал впечатляющую карьеру. Его музыка обрела широкую популярность, а его патриотические композиции звучат повсюду. Песни «Встанем» и «Я русский» долгое время держались в верхних строчках хит-парадов России.

В отличие от многих молодых поп-исполнителей, Дронов также пользуется уважением среди старших коллег. Многие известные звезды шоу-бизнеса, такие как Григорий Лепс, Олег Газманов и Лариса Долина, поддерживают его творчество.

Даже Виктор Рыбин, лидер коллектива «Дюна» и известный патриот России, выразил свою оценку творчеству Дронова. Он подчеркнул, что SHAMAN прекрасно поет и создает потрясающие песни. Кроме того, он не поддался «звездной болезни», оставаясь скромным и добрым человеком. Рыбин отметил, что у Дронова нет звездной болезни.