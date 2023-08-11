 

Лидер группы “Дюна” высказался о популярности SHAMAN

11.08.2023, 20:00, Разное
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Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, завоевал популярность благодаря своим патриотическим песням. Несколько лет назад он участвовал в проекте «Голос», не имея большой известности, но сегодня он стал одним из наиболее высокооплачиваемых артистов в России.

За короткий срок Дронов, автор текстов и музыки своих песен, сделал впечатляющую карьеру. Его музыка обрела широкую популярность, а его патриотические композиции звучат повсюду. Песни «Встанем» и «Я русский» долгое время держались в верхних строчках хит-парадов России.

В отличие от многих молодых поп-исполнителей, Дронов также пользуется уважением среди старших коллег. Многие известные звезды шоу-бизнеса, такие как Григорий Лепс, Олег Газманов и Лариса Долина, поддерживают его творчество.

Даже Виктор Рыбин, лидер коллектива «Дюна» и известный патриот России, выразил свою оценку творчеству Дронова. Он подчеркнул, что SHAMAN прекрасно поет и создает потрясающие песни. Кроме того, он не поддался «звездной болезни», оставаясь скромным и добрым человеком. Рыбин отметил, что у Дронова нет звездной болезни.


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