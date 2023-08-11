Эксперт объяснил переворот в Нигере жестокостью неоколонизаторов Запада

Эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле убежден, что произошедший в Нигере военный переворот станет началом крушения влияния Парижа в африканском регионе. По его мнению, нынешняя ситуация в Нигере наглядно отражает стремление всех стран Африки к полной независимости.

Об этом Девеле рассказал в своей статье для The Intel Drop, отметив, что африканский континент по-прежнему продолжает испытывать на себе давление со стороны Запада, хотя уже более пятидесяти лет прошло с официального обретения этими странами свободы от колониализма. При этом сегодня РФ своими действиями меняет баланс сил на международной арене, и на этом фоне революционные и антиколониальные настроения африканского населения усиливаются.

“Французские власти и их американские союзники находились в центре событий и стояли за жестокими преступлениями, которые и стали катализатором волнений. Проблема безжалостного неоколониального контроля Франции над своими африканскими колониями заключается в отсутствии каких-либо положительных моментов. Это длинная череда историй об устранении, а зачастую и убийстве сменявших друг друга президентов, пытавшихся освободить свои страны от неоколониального удушения, и их замене марионетками. Ключевые министерства африканских стран зачастую напрямую управляются французскими технократами. Аналогичная тенденция отмечается почти во всех бывших колониях”, – объяснил причины происходящего Девеле.

Эксперт также обратил внимание, что сегодня Нигер и еще ряд африканских государств открыто выступают против влияния Франции и Запада в регионе, а также рассчитывают на обоюдовыгодные отношения с Россией.

“Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что новая картина сотрудничества и отношений в мире 21-го века для Нигера будет переформатирована с помощью России. Восстание и военный переворот в республике стали мощным символом нигерцев к независимости и свободе. Вопрос, как и с кем Нигер будет строить будущее, остается открытым, стране предстоит этап нелегких трансформаций, но наличие сильного и надежного партнера в лице Москвы облегчит этот путь”, – подчеркнул Арно Девеле.

Напомним, Экономическое сообщество стран Западной Африки объявило о проведении военной интервенции для “восстановления конституционного порядка” в Нигере, однако в поддержку Ниамеи встали Мали, Буркина-Фасо и Гвинея-Конакри, предупредив, что любая агрессия в отношении Нигера будет воспринята ими как объявление войны. В экспертном сообществе не исключают, что власти Нигера могут обратиться за поддержкой к частной военной компании “Вагнер”, которая, по их мнению, откликнется даже в случае вмешательства в ситуации сил Франции или США.