Матч-реванш с историей

Как «попаданческая» фантастика стала младшей сестрой пропаганды и подготовила общество к немыслимым ранее сценариям



Петр Саруханов / «Новая газета»

Рухнувшие империи на протяжении истории никогда и никаких «несправедливо утраченных территорий» вернуть не смогли. Но нынешние российские власти ведут себя в точности так, как было в «Обитаемом острове» братьев Стругацких. Помните, как там призывали поступить с бывшими провинциями старой империи, получившими независимость в тяжелые времена?

«Вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав». Такие взгляды разделяет и немалая часть россиян. Почему?Друг и знаток творчества Стругацких Борис Вишневский предполагает, что большую роль в этом сыграла «младшая сестра пропаганды» — литература. А точнее — «попаданческая» фантастика, заполонившая в 2000-е прилавки книжных в стране. Герои там, невесть как занесенные в прошлое, начинают исправлять «кривизну» отечественной истории. Двадцать лет такая литература воспитывает реваншизм в наших соотечественниках.

А у власти в РФ сегодня — такие же реконструкторы, попаданцы — только из прошлого. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать вновь переписанный Владимиром Мединским учебник российской истории.

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