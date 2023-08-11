Мнение: Судьба поисковика

Константин Добровольский уже 43 года занимается тем, что ищет и хоронит останки солдат, погибших на севере Мурманской области в боях Великой Отечественной .

За свою жизнь он похоронил 20 000 солдат.

Кладбище, где хоронят останки, погибших во время боев в годы Великой Отечественной, называется «Долина Славы». Это место раньше называлось «Долина Смерти». Там проходил рубеж обороны советских войск, за три года позиционной войны здесь погибло порядка ста тысяч человек. Из которых порядка трех тысяч солдат просто замерзли насмерть. Это были свежие силы, которых направляли из тыла, из южных регионов. В апреле их привозили в летней форме, а здесь лютовала зима.

«Пригласили выступить к 9 Мая на уроке "Своих не бросаем". Я отказался. Я знаю, как у нас никто не забыт. В 80-х останков было в тундре больше, чем грибов. Позор. И сейчас 80 лет с войны прошло, а мы все равно находим и хороним каждый год. "Никто не забыт"!..» – говорит Константин Добровольский.

А в этом году поисковик похоронил 42-летнего сына Сергея. Сын отбывал срок в колонии. До конца срока оставалось меньше двух лет. Но он записался в ЧВК «Вагнер». И погиб под Бахмутом.

Константин Добровольский говорит, что сын объяснял что-то про «фашистов». Это слово и вообще попытка натянуть символику Великой Отечественной на СВО Добровольского возмущает, как и любой ура-патриотизм. Он слишком много хоронит, чтобы считать войну карнавалом, в который ее много лет превращала пропаганда: пилотки на младенцах, ленточки на бутылках водки, гимнастерки на стриптизершах… «Если вы с фашистами боретесь, что ж вы все в масках? — бросает он. — Солдаты, которых мы здесь хороним, лиц не закрывали…» .

Видео-версия тут

Фотографии Константина Добровольского отсюда, там же и подробности.

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