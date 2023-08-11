 

Невролог Царева: потеря организмом воды и электролитов приводит к плохому сну в жару

11.08.2023, 18:45, Разное
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Невролог Елена Царева назвала факторы, влияющие на качество сна в жаркие летние ночи. В этот период многие сталкиваются с трудностями засыпания, поверхностным сном и преждевременным пробуждением.

Одной из главных причин ухудшения сна в летний период, по мнению невролога, является жара и недостаток свежего воздуха в помещении. Эти факторы значительно влияют на качество сна. Особенно важно поддерживать комфортную температуру и обеспечивать достаточное количество кислорода в спальной комнате.

Кроме того, выбор постельного белья играет немаловажную роль. Использование материалов, плохо пропускающих воздух, может привести к дискомфорту и потере качественного сна. Такое белье удерживает тепло и влагу, создавая ощущение духоты.

Еще одним аспектом, влияющим на сон в жару, является нарушение водно-электролитного баланса. Высокие температуры приводят к дегидратации организма, при которой теряются не только вода, но и важные минералы, такие как электролиты. Это может значительно повлиять на качество сна. Для улучшения сна в жару важно поддерживать водный баланс и употреблять достаточное количество жидкости, а также обеспечивать организм электролитами, такими как калий, натрий, хлорид и бикарбонат.

Подготовка спальни также имеет значение. Хорошая вентиляция помещения перед сном и хорошая затемненность способствуют более качественному сну. Длительные световые дни летом могут снижать выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон. Поэтому важно минимизировать источники света в спальной комнате, чтобы обеспечить абсолютную темноту.


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