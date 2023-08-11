 

Наконец-то! Джоли и Питт помирились спустя семь лет

11.08.2023, 18:35, Новости дня
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Анджелина Джоли и Брэд Питт судились долгих семь лет. Экс-супруги пытались поделить винодельню Chateau Miraval во Франции и опеку над детьми.

В какой-то момент казалось, что пара уже никогда не придет к мирному соглашению. В ход постоянно вступали все новые аргументы и манипуляции. Анджелина Джоли пыталась полностью растоптать и репутацию бывшего мужа, обвиняя его в рукоприкладстве, и все его попытки наладить общение с детьми.

К счастью, спустя семь лет бесконечных судебных тяжб актеры помирились. Точнее пришли к соглашению по всем вопросом, которые пытались выяснить с помощью адвокатов.

По словам источника, решение Анджелины Джоли наконец-то уже подойти к логическому финалу истории было мотивировано лишь деньгами. На судебные разборки актриса потратила слишком много денег и в итоге могла разориться.

“Она просто стремилась к финансовой независимости и к некой форме мира и закрытия этой глубоко болезненной и травмирующей главы в ее жизни и детей”, — поделился инсайдер.

К счастью, Брэд Питт получил свое поместье на юге Франции и совместную опеку над детьми – все, как он хотел. Актер очень рад, что выиграл это дело, но сожалеет о потраченном времени, которое мог бы просто проводить с детьми.


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