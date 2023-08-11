 

Валю Карнавал обвинили в воровстве

11.08.2023, 18:35, Новости дня
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Речь идет об идее Карнавал выпустить трилогию клипов со связанным сюжетом. В подкасте Филиппа Киркорова “You want a scandal now?” блогерша рассказала, что работает над мини-альбомом, где сюжет будет “перетекать из клипа в клип”. Видео с заявлением тиктокерши вышло 9 августа.

Аш 23 напомнил, что рассказывал о подобной идее еще в 26 июля. Музыкант сообщил, что готовит сериал из песен. Артист выпустит восемь композиций, взаимосвязанных между собой.

“Это будет история из нескольких сезонов, то есть там и второй сезон будет, и третий. И каждый сезон выполнен в определенном стиле музыки”, – делился музыкант.

Аш 23 отмечал, что никто еще не делал сериал-мюзикл в российском кино. Рэпер уточнил, что работает над этим проектом с мая.

“Есть целая команда, которая со мной работает над эти сериалом, над этим сценарием уже с мая месяца. Реально большая команда. Люди, чьи имена вы знаете, они работают со мной в команде над этим сериалом. Я просто прошу. Я просто хочу, чтобы люди, которые меня знают, которые на меня подписаны, просто знайте, что это моя идея”, – заключил певец


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