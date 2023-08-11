Они что-то знают…

Решение ЦБ РФ о прекращении покупок валюты не обещает рублю ничего хорошего.



Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Банк РФ принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, говорится в релизе финансового регулятора. Компенсировать расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии продажей валюты регулятор продолжит — в объеме 2,3 млрд рублей в день.

В чем суть вопроса? Согласно бюджетному правилу, на доходы от продажи нефти и газа выше установленного уровня (сейчас это 8 трлн рублей ежегодно) Центральный банк (как агент Минфина) должен покупать юани и направлять их в резервы. Если доходы ниже — валюту из ФНБ продают, чтобы компенсировать падение доходов от экспорта.

В этой цепочке есть слабое звено — если рубль значительно дешевеет (а он значительно дешевеет), то с бухгалтерской точки зрения нефтегазовые доходы в рублевом выражении растут, а значит, Минфин будет покупать еще больше валюты, и — да, правильно, курс рубля будет снижаться еще сильнее. Не то чтобы такое снижение само по себе сильно пугало Министерство финансов и ЦБ, но их пугает возможный рост цен — поскольку импорт продолжает расти, то издержки на покупку дорогого доллара уже осенью скажутся «в ценах на импорт» (да и российские товары поднимутся в цене). А это совсем не то, чего правительство хотело бы этой осенью.

Так что решение логичное.

Против рубля играет многое — низкий экспорт, растущий импорт, выплаты нерезидентам, вывод валюты на иностранные счета резидентами и низкая ликвидность на российском рынке.

Если в этой ситуации ЦБ РФ не будет покупать валюту, по идее это должно притормозить девальвацию рубля — по принципу: нет крупного покупателя — снижайте цены.

Есть одно «но».

ЦБ РФ на днях пересмотрел в сторону улучшения статистики счета текущих операций за второй квартал 2023 года. Вместо дефицита в июне появился профицит в $1,2 млрд, в июле — в $1,8 млрд (год назад было $17,8 млрд), а за семь месяцев — в $25,2 млрд.

Да, импорт вырос, и профицит баланса внешней торговли сократился, но ничего такого критичного в этой ситуации с рублем не должно происходить. Да и валюты на самом деле ЦБ РФ должен был купить не слишком много — в августе на $400 млн и на $7–9 млрд до конца года… Отказ от покупки валюты финансовым регулятором, конечно, сыграет в пользу российской валюты, но едва ли вернет его курс к 90 рублям за доллар.

Нет, тут что-то другое

Премьер-министр СССР Валентин Павлов в свое время очень хорошо сказал о знаниях банкиров:

«на самом деле хранителями наиболее важных тайн всегда и повсюду являются финансисты, ибо ни одно явное или сокрытое деяние не обходится без финансирования. Опытный финансист-профессионал моментально соображает, что к чему, почему и отчего. Вдобавок если документы секретных спецслужб касаются каких-то конкретных личностей, исторических ситуаций или важнейших политических частностей, то финансовые тайны охватывают жизнь страны в целом, затрагивают интересы всех и каждого. Отсюда — их особая значимость». (Павлов В. «Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку». М. ТЕРРА, 1995.)

Так вот, именно ЦБ РФ является обладателем наиболее полной информации о реальном положении дел в экономике России, которая в принципе может быть доступна. Финансовый регулятор может получить любую информацию о любых деньгах в стране, а дальше — дело техники. А вот все остальные субъекты экономики и правительственные структуры знают ровно то, что им положено знать. И Росстат, и Минпромторг, и спецслужбы знают немало — но ЦБ РФ знает больше, потому что только он точно знает «где деньги». А уж публика знает что-то о макроданных, что-то о финансах. Но не более того.

И только решения ЦБ РФ немного приоткрывают завесу над его «внутренним видением ситуации». Мы видим — регулятор на фоне ослабления рубля прекращает покупать валюту.

И вывод мы можем сделать довольно простой — ЦБ РФ знает об экономике «что-то такое», что мотивирует его принять такое решение. Подсказка — рубль не ждет ничего хорошего. Иначе бы этого решения не было.

Но есть и другие носители знаний о будущем рубля — крупные продавцы валюты.

Кто у нас «продавцы валюты»?

Нефтеэкспортеры. То есть не просто «компании», а конкретные люди, надежда и опора власти. Собственно, они и есть «власть» — не в смысле названия должности, а в смысле возможности принимать значимые решения.

Это мы с вами до конца не знаем — сколько на самом деле долларов в стране, — нам сказал финансовый регулятор, что резервы как были под шестьсот млрд долларов, так и остались, и мы этому верим, а правительство засекретило данные по нефти и говорит, что с нефтяными доходами «все в порядке», и мы этому верим.

У нас — формально — нет другой информации.

А люди, принимающие решения, не верят, а знают — во всяком случае, знают то, что касается их непосредственной деятельности, — и масштабы продажи углеводородов и объемы складирования валютной выручки в безопасных местах.

И у них есть основания не торопиться продавать валюту.

Иначе мы не видели бы девальвации рубля.

Дмитрий Прокофьев,

редактор отдела экономики

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