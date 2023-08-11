Маск анонсировал трансляцию своего поединка с Цукербергом в социальных сетях

Американские миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг сойдутся в бою, запланированном на 26 августа, причем событие можно будет наблюдать в социальных сетях. Глава компании SpaceX объявил об этом в своем аккаунте на X (ранее известном как Twitter).

Бой будет проведен за счет личных фондов соперников, а Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не имеет никакого отношения к мероприятию. Прямая трансляция запланирована на платформе Х и в Meta (компания, признанная экстремистской и запрещенной в России), рассказал Маск.

Помимо этого он уже согласовал “эпичное” место проведения поединка с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Оно остается пока неизвестным, но говорит об исторической части Рима – Колизее.

Ранее Маск обратился к бывшему чемпиону UFC из РФ Хабибу Нурмагомедову с предложением заняться его тренировками. Но спортсмен отказался, не уточняя причины.