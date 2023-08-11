 

В подвале поместья Трампа обнаружен ядерный реактор

11.08.2023, 17:33, Разное
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В ходе очередного обыска сотрудниками ФБР имения Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде был обнаружен миниатюрный ядерный реактор.

Предположительно он предназначался для изготовления оружейного плутония. 45-й президент США утверждает, что реактор использовался в исключительно мирных целях.

– Помимо реактора, целью которого, как мы полагаем, было создание плутония-239, мы нашли яму, очень напоминающую шахту для миниатюрной баллистической ракеты. На складах были аккуратно сложены детали фюзеляжа и двигатель ракеты северокорейского производства, – заявил руководитель спецслужбы.

Трамп решительно отвергает обвинения в попытке создания «грязной бомбы». Политик объясняет наличие реактора стремлением перевести свою резиденцию на полное самообеспечение электроэнергией. Такое решение он принял после того, как губернатор Флориды Рон Десантис и соперник Трампа на предстоящих праймериз Республиканской партии, тайно распорядился резко повысить плату за коммунальные услуги в округе Мар-А-Лаго.

В настоящий момент Трампу вменяют незаконное строительство ядерного объекта. Первое слушание по делу состоится через неделю в Окружном суде Флориды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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