 

“Грудь Славы тут уже на втором месте”: адвокат высказалась по поводу скандала с Хайдаровым

11.08.2023, 17:20, Новости дня
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“У Славы была сделана операция на груди, она была недовольна операцией, она и сейчас недовольна. Но грудь Славы тут уже на втором или даже на десятом месте”, – считает адвокат.

По словам адвоката Елены Сениной, все уже вышло за рамки разбирательства между недовольными пациентками и врачом. Дело получилось социально-важным, так как ситуация с некачественной работой пластического хирурга оказалась нередким явлением. Как оказалось, к Тимуру Хайдарову претензии есть у многих.

“На сегодняшний момент в Следственный комитет, ФНС России, Росздравнадзор, в полицию и генеральному прокурору России подано 28 коллективных заявлений, не говоря уже об индивидуальных”, – рассказала Елена Сенина изданию WomanHit.

При этом, по словам адвоката, даже если певица Слава получит какую-то моральную компенсацию в денежном эквиваленте, она отдаст ее другим женщинам. Артистка готова оказать помощь тем, кто оказался в экстренной ситуации из-за неудачной пластики, и такие есть. Пока нельзя сказать, о какой сумме идет речь, все зависит от того, что покажет проверка и как квалифицируют дело – как уголовное или гражданское.


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