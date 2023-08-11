 

Пикап JAC T8 Pro вышел на российский рынок по цене от 2,8 млн рублей

11.08.2023, 17:10, Разное
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В РФ скоро появится в продаже новый китайский пикап JAC T8 Pro.

Модель будет доступна в единственной комплектации, предполагающей полный набор опций. В частности, автомобиль получил парктроники, бесключевой доступ, кожаные кресла, кондиционер и мультимедийный центр. Под капотом установлен 2-литровый турбированный агрегат с отдачей 204 л.с. Также доступна дизельная версия с 2-литровым мотором на 139 л.с. мощности.

Приобрести выпущенную модель станет возможным от 2,82 млн рублей. В дальнейшем планируются продажи других моделей китайского бренда на российском рынке. Пока спрос на пикап JAC T8 Pro остается неизвестным.


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