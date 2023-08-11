 

Коричневый станет одним из основных цветов осеннего маникюра: самые модные оттенки и дизайны

11.08.2023, 17:05, Разное
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Коричневый традиционно становится самым главным цветом осени. Поэтому в предстоящем сезоне в моду входит маникюр в таком нейтральном оттенке. Если вам кажется скучным подобный маникюр, то вы просто не видели разнообразие дизайнов с разными оттенками коричневого. Рассматриваем самые красивые варианты.

Молочно-терракотовый

Если вам импонирует минимализм, тогда присмотритесь к такому маникюру. Он сдержанный, универсальный, подойдет к любому образу. Молочно-терракотовый дизайн станет прекрасным дополнением как к повседневному, так и к офисно-деловому образу.

С рисунками

Если вам хочется более веселый и озорной маникюр, тогда не пренебрегайте рисунками. Например, на коричневом фоне можно нарисовать звездочки или сердечки белым или розовым лаком. Но будьте осторожны и не перегибайте палку с обилием рисунков.

С блестками

Если вы изображаете абстрактные узоры, то можете обвести контуры лаком с блестками. Такой нейл-арт получается стильным и нарядным. Если планируете миксовать цвета, тогда обратите внимание на сочетание шоколадного и светло-кремового. Такой маникюр смотрится изысканно и элегантно.

С цветочками

Цветочный принт никогда не выходит из моды. Это касается как одежды, так и маникюра. Чтобы не получился слишком пестрый и безвкусный дизайн, ограничьтесь парой-ройкой цветочков. Не оформляйте таким образом каждый ноготь, чтобы не получилось перебора. Помните, что все равно следует придерживаться минимализма.

Цветовая палитра

Оригинальное решение — использовать всю коричневую цветовую палитру, начиная от самого бледного тона и заканчивая самым темным и глубоким. Если вы не успели освоить технику омбре, тогда поступите следующим образом: покрасьте каждый ноготь в лак определенного цвета, как показано на фото выше.

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Эффект черепахового панциря

Очень креативная идея. Такой маникюр очевидно станет изюминкой любого образа. Единственный минус заключается в том, что вам вряд ли удастся сделать такой нейл-арт самостоятельно в домашних условиях при отсутствии навыков и материалов. Лучше поручить эту работу мастеру своего дела.

Френч

Нестареющая классика, от которой на протяжении долгих лет не могут отказаться модницы. Правда, из сезона в сезоне такой дизайн претерпевает определенные изменения. Появляется все больше вариаций френча. Если учесть тренд на коричневый маникюр, тогда почему бы не сделать окантовку такого цвета, взяв его в качестве альтернативы белому лаку? Получится очень стильно и оригинально.

Трехцветный

Еще одна нестандартная идея, как вдохнуть во френч новую жизнь. Попробуйте выполнить окантовку сразу тремя цветами: белым, золотистым и коричневым. А основа пусть будет прозрачной или бледно-розовой. Вы можете сделать окантовку в виде изогнутых линий, добавив немного абстракции.

Комбинированный

Вы можете по-разному оформить ногти. Например, одни оставить однотонными, на других сделать френч, на оставшихся нарисовать узоры или рисунки на свое усмотрение. Такой маникюр не будет слишком кричащим при условии, что вы будете использовать коричневый лак одного и того же оттенка.


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