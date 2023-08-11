Бархатные платья станут главным трендом осени: тенденции и модные наряды

Бархатные платья-комбинации были одним из основных трендов 90-х. С их помощью можно было презентовать разноплановые образы: и женственные, и в дерзком стиле гранж. Бархатные платья-комбинации носили многие знаменитости: Анджелина Джоли, Рианна, Вайнона Райдер и другие.

В современных бархатных платьях-комбинациях есть элементы, которые помогают им гармонировать с современной эпохой, отдавая дань уважения своим корням. Некоторые именитые мировые бренды подняли эти трендовые вещи на новый уровень, добавив привлекательные оборки и смелые цветовые блоки. Предпочитаете ли вы асимметричный дизайн или более длинные платья, где-нибудь всегда найдется идеальное платье-комбинация для вашего осеннего гардероба.

Многослойный образ

Если вы готовы достичь пика моды 90-х, наденьте бархатное платье-комбинацию поверх кофты. Многие фасоны бархатных платьев созданы специально для того, чтобы их можно было носить поверх других вещей, например, с круглым вырезом и глубоким вырезом. Придайте им непринужденный вид, сочетая с простой футболкой или белой рубашкой на пуговицах. Этот трюк с многослойностью гарантирует, что ваше бархатное платье-комбинация будет достаточно универсальным, чтобы сочетаться со всеми вашими осенними нарядами.

Бархатное платье с принтом

То, что вы носите одежду в стиле гранж, не означает, что вы не можете добавить к ней немного женственности. Бархатные платья-комбинации с вышивкой и принтами — идеальный способ придать этой модели 90-х современный вид. Такие изделия гармонично впишутся в ваш гардероб.

Платья-комбинации с принтом подойдут не только для всех официальных мероприятий, но и для повседневной жизни. Вы также можете рассмотреть изделия, где есть декор в виде вышивки.

Бархат и кружево

Одна из лучших вещей, с которой можно сочетать бархат, — это кружево. Этот мягкий и женственный акцент является идеальным дополнением к более тяжелому материалу. Сочетая тяжелые и легкие ткани, вы можете получить более самобытный образ. Кружевные и бархатные платья-комбинации легко найти, причем большинство из этих платьев имеют кружевные детали на вырезе или подоле. Наличие обоих материалов в одном платье-комбинации добавляет привлекательности и современности любому луку.

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Классическое черное платье

Бархатные платья бывают разных фасонов и цветов, но вы никогда не ошибетесь, выбрав черное бархатное платье. Это универсальные изделия, которые интегрируются в любой гардероб.

Черное бархатное платье-комбинация, которое обычно считается идеальным выходным платьем, может быть легко стилизовано и для дневного осеннего образа. Добавьте джинсовую куртку и белые кроссовки, чтобы создать повседневный, но шикарный образ в стиле 90-х, который понравится всем. Или дополните наряд сандалиями с ремешками вместо спортивной обуви.

Короткие

Короткие платья из бархата тоже займут достойное место в вашем гардеробе.

Обратите внимание на изделия в глубоких оттенках зеленого.

Бархатное платье макси

Бархатные платья-комбинации длины макси — практичный способ создавать образы в стиле гранж предстоящей осенью. В холодную погоду можете набросить на платье кожаную куртку или блейзер. Из обуви будут уместны брутальные байкерские ботинки. Если нужно добавить нотку женственности, тогда дополните свое бархатное платье туфлями на каблуках с ремешками.