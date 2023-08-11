 

Скандалы: Это и есть стратегия «гибридных войн» – Роман Алехин о роли Евгения Пригожина в освобождении Бахмута

11.08.2023, 16:20, Разное
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«Бахмутская мясорубка» ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) является грамотной психологической операцией против командования ВСУ

Такое мнение высказал социальный технолог, военный волонтер Роман Алехин. Благодаря тому, что киевский режим отправлял на этом направлении все новые и новые резервы, российским войскам удалось закрепиться на занимаемых позициях фронта и позднее успешно удерживать оборону при контрнаступлении ВСУ.

При этом эксперт отметил, что заявления главы ЧВК «Вагнер» по поводу снарядного голода были элементами психологической операции, которая вынудила противника постоянно увеличивать свой контингент в Артемовске.

«Внимательные читатели сами могут сопоставить, что выступления Пригожина про снаряды были строго тогда, когда в руководстве укрорейха начинались обсуждения о неважности Бахмута и о необходимости его сдать. И каждый раз после шума о потерях и о том, что воевать больше нечем, на Бахмут бросали новые силы, которые оттягивались с других направлений и которые «Вагнер» перемолачивал. Это и есть стратегия «гибридных войн», а не только старые учебники по ведению боев»,

пишет Алехин в своем телеграм-канале.

Петр Каменский


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