 

Канадские эксперты: Клавиатура Sogou передаёт пользовательский текст компании Tencent

11.08.2023, 16:16, Разное
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Группа кибербезопасности The Citizen Lab из Канады выявила, что мобильная клавиатура Sogou, популярная в Китае, передаёт весь вводимый пользователем текст на сервера IT-гиганта Китая, компании Tencent. Согласно исследованию, это происходит скрытно, чтобы пользователи не могли заподозрить нарушение конфиденциальности.

Специалисты подчеркнули, что анализ версий приложения для Windows, Android и iOS выявил наличие уязвимостей в специально разработанной системе шифрования EncryptWall и в способе, которым она обрабатывает шифровку личных данных. В результате обнаруженных брешей в механизме защиты злоумышленники могли полностью расшифровать конфиденциальную информацию, включая введённые буквы.

В проекте The Citizen Lab заявили, что более 450 миллионов пользователей могли пострадать от этой уязвимости. В руки потенциальных преступников могли попасть пароли, логины и личная переписка.

Компания Tencent подтвердила наличие уязвимости. После обнаружения проблемы специалистами из The Citizen Lab, разработчики из Sogou провели длительные консультации и затем выпустили обновления для всех версий программы, включая Windows, Android и iOS.


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