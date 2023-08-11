Канадские эксперты: Клавиатура Sogou передаёт пользовательский текст компании Tencent

Группа кибербезопасности The Citizen Lab из Канады выявила, что мобильная клавиатура Sogou, популярная в Китае, передаёт весь вводимый пользователем текст на сервера IT-гиганта Китая, компании Tencent. Согласно исследованию, это происходит скрытно, чтобы пользователи не могли заподозрить нарушение конфиденциальности.

Специалисты подчеркнули, что анализ версий приложения для Windows, Android и iOS выявил наличие уязвимостей в специально разработанной системе шифрования EncryptWall и в способе, которым она обрабатывает шифровку личных данных. В результате обнаруженных брешей в механизме защиты злоумышленники могли полностью расшифровать конфиденциальную информацию, включая введённые буквы.

В проекте The Citizen Lab заявили, что более 450 миллионов пользователей могли пострадать от этой уязвимости. В руки потенциальных преступников могли попасть пароли, логины и личная переписка.

Компания Tencent подтвердила наличие уязвимости. После обнаружения проблемы специалистами из The Citizen Lab, разработчики из Sogou провели длительные консультации и затем выпустили обновления для всех версий программы, включая Windows, Android и iOS.