Представлен кроссовер Hyundai Santa Fe XRT

Южнокорейский бренд Hyundai представил обновленный паркетник Hyundai Santa Fe 2024 модельного года.

Распознать модель можно по видоизмененному кузову, который стал более агрессивным и брутальным. Кроссовер Santa Fe получил стильную светодиодную оптику, улучшенные задние фонари, новые бамперы, а также современную радиаторную решетку. Под капотом Santa Fe установили 2,5-литровый двигатель с турбиной на 281 л.с. мощности. Также появится гибридная модификация с 1,6-литровым мотором и общей отдачей 180 л.с.

Пока прямые поставки автомобилей на российский рынок не возобновляют, однако модель станет возможно приобрести по параллельному импорту, осуществленному частными отечественными дилерами.