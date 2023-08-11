 

Представлен кроссовер Hyundai Santa Fe XRT

11.08.2023, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Южнокорейский бренд Hyundai представил обновленный паркетник Hyundai Santa Fe 2024 модельного года.

Распознать модель можно по видоизмененному кузову, который стал более агрессивным и брутальным. Кроссовер Santa Fe получил стильную светодиодную оптику, улучшенные задние фонари, новые бамперы, а также современную радиаторную решетку. Под капотом Santa Fe установили 2,5-литровый двигатель с турбиной на 281 л.с. мощности. Также появится гибридная модификация с 1,6-литровым мотором и общей отдачей 180 л.с.

Пока прямые поставки автомобилей на российский рынок не возобновляют, однако модель станет возможно приобрести по параллельному импорту, осуществленному частными отечественными дилерами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Мнение: Эпоха хакеров: дальше будет хуже

11.08 / Скандалы: Это и есть стратегия «гибридных войн» – Роман Алехин о роли Евгения Пригожина в освобождении Бахмута

11.08 / Канадские эксперты: Клавиатура Sogou передаёт пользовательский текст компании Tencent

11.08 / Началось производство нового кроссовера Mitsubishi Xforce

11.08 / Джинсовые тренды осеннего сезона 2023: какие наряды из денима будут в моде

11.08 / Геннадий Зюганов пояснил, почему взорвалась ракета Илона Маска

11.08 / Мнение: Угроза подорожания такси, рекорд продаж авто в России и оплата вывоза мусора по факту

11.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Усилить подготовку к войне наступательным способом

11.08 / Мнение: О больших проблемах у Владимира Путина… Печальный финал всё ближе?

11.08 / Скандалы: Деньги, «кодинг», два «Яндекса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика