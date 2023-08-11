Началось производство нового кроссовера Mitsubishi Xforce

Японский автомобильный бренд Mitsubishi презентовал новый недорогой кроссовер под названием Mitsubishi Xforce.

В компании сообщили, что модель изначально будет продаваться в США, однако в дальнейшем продажи распространятся и в остальные страны. Кроме того, модель имеет высокую линию крыши, видоизмененную радиаторную решетку, стильные задние фонари и ряд других продвинутых опций. В салоне предусмотрели цифровую приборную панель, огромный мультимедийный дисплей, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов.

Приобрести кроссовер Xforce станет возможным с 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 105 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение вариатором. В дальнейшем прогнозируют выход на рынок гибридной модификации паркетника.