Джинсовые тренды осеннего сезона 2023: какие наряды из денима будут в моде

Джинсы – элемент одежды, который смело можно относить к классическим моделям. Они уместны практически в любой ситуации, позволяют создавать огромное количество образов, от повседневных до элегантных. Предлагаем узнать, какие вариации одежды из денима будут в тренде осенью 2023.

Джинсы-лужи

Своеобразное переосмысление модели брюк-палаццо, которые были на волне популярности пару сезонов назад. Это очень широкие джинсы, позволяющие замаскировать дефекты фигуры. Сочетать эти брюки можно с толстовками, худи, рубашками свободного кроя. Совет: выбирайте модели, чуть-чуть не доходящие до земли. Их удобнее носить и придется реже стирать.

Рваные джинсы

Отличная новость для поклонников этого экстравагантного предмета одежды. Осенью 2023 рваные джинсы вновь выходят в тренд. Выбирайте самые смелые вариации, чтобы подчеркнуть красоту ног. Носить такие можно с креативными топами, худи, водолазками, туниками. Обратите внимание: в моде только рваный деним, стразы и вышивка на данный момент дизайнерами забыты.

Темно-синие брюки

Глубокий оттенок благородного синего цвета сделает любой образ воплощением элегантности. Сочетать темно-синие брюки из денима можно с шелковыми блузами, деловыми рубашками офисного стиля, с кардиганами.

Карго

Это узнаваемая модель джинсов-труб с огромными карманами, в которых можно спрятать все необходимое. Выглядят несколько брутально, однако благодаря стараниям дизайнеров будут вполне уместны в женском гардеробе. Носить их можно даже с туфлями, однако чтобы не создавать диссонанса, выбирайте модели на устойчивом квадратном каблуке и с закругленным мыском.

Самый лучший ансамбль для таких джинсов – просторная монохромная футболка и куртка-бомбер кроя оверсайз.

Юбка-макси

Отличная новость для тех, кто любит деним, но хочет оставаться женственной и романтичной. Джинсовые юбки в пол сейчас в тренде. Особенно если они имеют оригинальный крой, интересные разрезы, броские детали-украшения. Носить их можно как с верхом из денима, так и с одеждой из других тканей, причем монохромной или с принтом.

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Шиммерные

Тренд «металлик» постепенно уходит в прошлое, однако дизайнеров по-прежнему привлекает. Обратите внимание на модные джинсы с металлическими элементами, которые помогут вам стать самой заметной персоной любого мероприятия. Космический эффект создается при помощи напыления на ткань.

Шиммерные джинсы выглядят не столь ярко и навязчиво, как классический металлик, поэтому будут вполне уместны в повседневной носке.

Шов как украшение

Брюки, украшенные “стрелками”, которые приходилось с любовью отглаживать на радость любимому мужчине, канули в Лету. И неожиданно вернулись в предстоящем сезоне, пережив модную модификацию. Сейчас в тренде джинсы со швом, которые подчеркивают стройность ног, делают акцент на нижней части тела. И в целом смотрятся весьма интересно.

Вечная классика

Слегка укороченные джинсы с комфортной высокой посадкой придут на помощь в любой ситуации – нужно пойти на прогулку с собакой, забрать детей из школы, прогуляться по магазинам или порадовать любимого посещением кафе. Их можно носить с блузками или футболками, топами и туниками. А если вечер обещает быть прохладным, захватите куртку или кардиган.

Модная одежда из денима настолько разнообразна, что каждая модница найдет что-либо для себя.