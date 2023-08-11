 

Геннадий Зюганов пояснил, почему взорвалась ракета Илона Маска

11.08.2023, 15:33, Разное
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Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов объяснил, почему первый запуск ракеты с многоразовым космическим кораблём Starship закончился неудачей.

– Если вы посмотрите на даты запусков советских ракет, то увидите, что почти все они проходили в дни великих исторических событий – Октябрьской революции или дни рождения известных коммунистов. Если бы Маск прислушался к Марксу и Энгельсу, к Коминтерну, и сделал запуск 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина, то я уверен, что всё прошло бы без запинки, – рассказал лидер КПРФ.

Ещё одной причиной постоянных неудач «американского мошенника-капиталиста», по мнению главного коммуниста России, является отсутствие художественного вкуса у главы SpaceX.

– Без качественного кинематографа невозможно воспитать толкового инженера. В советском кино воспевались высшие идеалы человека – любовь к партии, любовь к Родине, преодоление препятствий на пути к цели, а американские фильмы – одна сплошная порнография. Заметьте, что как только мы перестали снимать советские фильмы в девяностых, тут же и в космосе отстали, – заключил Зюганов.

Напомним, первый запуск сверхтяжелой ракеты с кораблем Starship завершился взрывом всей конструкции на высоте примерно 30 км после трёх минут полета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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