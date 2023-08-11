Мнение: Угроза подорожания такси, рекорд продаж авто в России и оплата вывоза мусора по факту

1. Такси у нас исключительно дешёвое по сравнению с западными странами, это большой плюс жизни в России. Однако уже в сентябре цены могут пойти вверх (ссылка):



Служба такси «Максим» провела необычный эксперимент и удивила всех результатами. Компания имитировала работу агрегатора в условиях нового закона о таксистах. В итоге средний чек поездки вырос в восемь раз.

В четверг, 3 августа, такси-агрегатор «Максим» в городах Владивостоке, Артеме и селе Вольно-Надеждинском (Приморский край) на несколько часов закрыл доступ к заказам тем водителям, которые, согласно недавно принятому закону, не имеют права выходить в рейсы. В итоге шоферы отработать смогли только 2 % заказов.

С 1 сентября 2023 года в РФ вступает в силу закон, который вводит регулирование на рынке такси. На дороги не смогут выйти водители, у которых три и более штрафов, судимость за насильственные преступления, а также нет разрешения на перевозку (то есть специальной лицензии, которая выдается после прохождения аттестации). Агрегаторам нельзя будет работать с таксистами без официальной регистрации трудовой деятельности, то есть водитель должен быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем или официально трудоустроенным в компании-партнере службы такси. У ИП и самозанятого тоже должен быть договор с агрегатором. Кроме того, есть требования к машинам (оранжевый фонарь на крыше, шашки и другие).

Несоблюдение всех этих правил будет грозить и водителям, и компаниям большими штрафами. Ранее эксперты рынка уже предупреждали о возможном повышении тарифов в разы, однако закон все равно прошел все три чтения без особых изменений.

Как показывает опыт, такси-агрегаторы преувеличивают масштаб проблемы: таксисты покряхтят, зарегистрируются самозанятыми и спокойно продолжат работать. Рост цен ожидать стоит, но он будет маленьким, так как полностью уйдут с рынка только судимые за насильственные преступления, а их в процентном отношении мало.

Полагаю, требования вполне логичны. Значительно большая проблема для таксистов — сами агрегаторы, которым наше государство дало слишком большую власть. Сейчас любой модератор, будучи в плохом расположении духа, может отключить от системы нормального таксиста — даже если тот соблюдал все внутренние правила работы, и тем более, если тот нарушил что-то незначительное. Учитывая, что в большинстве городов выбора у таксистов вообще нет, это совершенно недопустимая практика.

Кстати, обратите внимание, что на эту реальную проблему пролетариата наши левые не обращают ровным счётом никакого внимания. Как и 100 лет назад, собственно народ занимает их в последнюю очередь. Народ для них — не более, чем средство для заработка или для достижения власти.

2. Продажи легковых авто в России ожидаемо растут (ссылка):



В России был установлен рекорд по продажам легковых машин за неделю, которая прошла с 31 июля по 6 августа. За этот период было продано 28 295 машин, что на 10% больше, чем неделей ранее. Больше было только в марте 2022-го.

Среди тяжёлых грузовиков рост продаж составил 14%, при этом было продано 3832 автомобиля. В сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) продажи выросли на 24% и составили 2028 машин.

Продажи легковых автомобилей в России в июле увеличились за год в 2,7 раза и составили 95,7 тыс. единиц. По итогам семи месяцев 2023 года российский автомобильный рынок вырос на 28,2%, а продажи составили почти полмиллиона машин.

Когда автозаводы закончат импортозамещение компонентов и владельцев, производство автомобилей в России вырастет. Вместе с ростом производства вниз пойдут и цены на авто.

3. В Госдуме хотят изменить схему оплаты вывоза мусора в России. В идеале каждый гражданин должен платить ровно за то количество отходов, которые сам и продуцирует, без привычной уравниловки (ссылка):

В России разрабатывается законопроект, согласно которому плата за вывоз мусора будет собираться не только по нормативу, но и по факту. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Депутат заявил, что власти захотели собирать плату за вывоз мусора по-новому, чтобы этот механизм был более справедливым. Так, на данный момент в России оплата редко производится по факту, обычно — с каждого человека или за квадратный метр. Коган подчеркнул, что для оплаты по факту необходима инфраструктура.

Председатель привел в пример опыт других стран, в которых мусорные баки открываются ключом от подъезда, а в емкости фиксируется объем выброшенных отходов, который потом нужно будет оплатить. «Если вы ничего не выбрасываете, то не платите. Но бросить мешок рядом не получится, так как за мусор вокруг контейнеров предусмотрены большие штрафы», — уточнил Коган.

Лично я, будучи бухгалтером, нахожу идею нелепой. Учитывать, кто сколько мусора выбросил, настолько дорого, что это убьёт любую возможную экономию. Давайте подсчитаем. Одна лишняя минута в день с каждой семьи. 50 миллионов семей, 1 минута в день, 365 дней в году. Получается, минус 35 тысяч человеколет. Минус 500 жизней ежегодно — не слишком ли большая жертва зелёным бесам?