Рупор кремлевской пропаганды: Усилить подготовку к войне наступательным способом

Ким Чен Ын призвал военное руководство Северной Кореи усилить подготовку к войне наступательным способом

Прошло 7-е расширенное совещание ЦВК ТПК 8-го созыва.

В ходе заседания Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к войне «наступательным» способом. По его словам, это необходимо в связи со сложившейся на Корейском полуострове "серьезной военно-политической ситуацией". Северокорейский лидер отметил также, что "враждебные силы становятся всё более откровенными в своём безрассудном военном противостоянии", вынуждая КНДР быть готовой к войне.

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