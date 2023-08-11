 

Рупор кремлевской пропаганды: Усилить подготовку к войне наступательным способом

11.08.2023, 15:20, Разное
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Ким Чен Ын призвал военное руководство Северной Кореи усилить подготовку к войне наступательным способом

Прошло 7-е расширенное совещание ЦВК ТПК 8-го созыва.

В ходе заседания Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к войне «наступательным» способом. По его словам, это необходимо в связи со сложившейся на Корейском полуострове "серьезной военно-политической ситуацией". Северокорейский лидер отметил также, что "враждебные силы становятся всё более откровенными в своём безрассудном военном противостоянии", вынуждая КНДР быть готовой к войне.

https://t.me/northkoreadaily/6839 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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