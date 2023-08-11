Мнение: О больших проблемах у Владимира Путина… Печальный финал всё ближе?

Что-то подсказывает мне, что девушку в белом с этого фото вы узнаете не сразу, если узнаете вообще. Так сильно она изменилась за очень короткое время. Разве что гуглопоиск по картинке вам поможет, но это не совсем честно: эксперимент должен быть «чистым», без подсказок.

Какое отношение эта «медсестра» имеет к нынешнему российскому президенту Владимиру Путину и причём тут финал?

О, это весьма показательно и не менее поучительно.

ловите очередное пятничное #пробаб!

На фото, как некоторые уже догадались или всё же загуглили, Алина Маратовна Кабаева. Между прочим, не в швейцарском шале, а в белорусском Дворце художественной гимнастики. Куда спортсменка на днях приехала на соревнования и пообщалась с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.

Ещё год назад было так.

Судя по более свежему фото, Алина Кабаева вновь поменяла имидж, сбросила ещё с десяток кг и… отправилась в «заграничный» вояж. Одна.

Вообще-то #женщина идёт на столь радикальные перемены в себе лишь в двух случаях. Когда боится, что «её» #мужчина вот-вот её бросит. Или когда намеревается окончательно бросить «своего» мужчину. Кстати, «Википедия» мягко, но бестактно напоминает, что Әлинә Марат кызы недавно отметила 40-летие: крайне опасный возраст, когда хочется перемен так же сильно, как и подростком.

В любом случае, для «старика Кабаева» всё складывается довольно грустно. Либо у него опять «бес в ребро», либо с ним случатся перемены, которых он вряд ли желал бы. А дополнительный стресс в его возрасте…

То есть, всё плохо и печальный финал для пары всё ближе??

ну и для проверки…

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