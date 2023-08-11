Скандалы: Деньги, «кодинг», два «Яндекса»

Сколько заработал Аркадий Волож и почему «Кинопоиск» принадлежит голландской компании

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож 10 августа впервые высказал свою позицию о специальной военной операции. Он выступил против нее и заявил, что несет «долю ответственности за действия России». Несмотря на то что в прошлом году Волож объявил об уходе из российского «Яндекса», он все еще тесно связан с компанией — владеет акциями голландской Yandex N.V., которой принадлежит «Яндекс», а также все еще числится управляющим филиала «Яндекса» в Санкт-Петербурге.

Аркадий Юрьевич Волож

На этой неделе Аркадий Волож убрал из биографии на своем сайте упоминания о России. Сейчас он называет себя «родившимся в Казахстане израильским технологическим предпринимателем». Похожие исправления появились на странице о бизнесмене в «Википедии».

Волож родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьеве Казахской ССР. Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина. После окончания учебы работал в Институте проблем управления Академии наук СССР.

В 1988 году Волож стал соучредителем одного из первых советских кооперативов, продававших компьютеры, — «Магистра». А в 1993 году он вместе с Ильей Сегаловичем, с которым учился в физико-математической школе в Алма-Ате, создал приложение для поиска файлов на компьютере «Яндекс». Это сокращение от Yet another indexer («еще один индексатор»).

В пресс-службе «Яндекса» заявили , что не считают возможным комментировать личное заявление Воложа о его отношении к СВО, и напомнили, что он ушел из компании. В декабре прошлого года бизнесмен написал сотрудникам «Яндекса» письмо о том, что покидает корпорацию, и попрощался с ними. Он назвал «Яндекс» «проектом своей жизни».

После начала СВО, в марте 2022-го, Forbes писал , что Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером и потерял за три месяца два миллиарда долларов — его состояние сократилось до 580 миллионов долларов. Американский Forbes оценивал максимальный размер его состояния в 2,6 миллиарда долларов.

В 2023 году Forbes вернул предпринимателя в рейтинг богатейших россиян и оценил его состояние в 1,1 миллиарда долларов.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», Аркадий Волож все еще числится управляющим филиала «Яндекса» в Санкт-Петербурге. Филиал расположен на Свердловской набережной в Северной столице, в бизнес-центре «Зима». Отмечается, что он был зарегистрирован в сентябре 2002 года.

Кроме того, Аркадий Юрьевич Волож указан в сервисе как бывший руководитель «Яндекса», компании-производителя сетевого оборудования «Инфинет», благотворительного фонда содействия социальной адаптации и реабилитации детей и молодежи «Пеликан», а также бывшим директором недействующей компании «Аркадия радушные проекты» и бывшим совладельцем товарищества собственников жилья «У монастыря». По данным СПАРКа, «Аркадия радушные проекты» занималась оптовой торговлей семенами, а ТСЖ «У монастыря» располагалось в центре Москвы, недалеко от Пречистенской набережной, рядом с Зачатьевским монастырем.

Yandex N.V.

Yandex N.V. — владелец «Яндекса». Yandex N.V. была зарегистрирована в 2004 году в Нидерландах. Ее основатели — Волож и Сегалович.

Волож покинул все посты в российском «Яндексе» после попадания в санкционный список Европейского союза в июне 2022 года. Об этом предприниматель сам рассказал в письме сотрудникам российской компании в декабре. До 2022 года он владел 49% голосующих акций компании.

Семейный траст Воложа владеет 8,5% акций Yandex N.V. Другим работникам компании принадлежат 3,2%, остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом семейный траст Воложа владеет 45,1% голосующих акций, еще 6,6% принадлежат членам совета директоров и сотрудникам компании.

В ноябре 2022-го «Яндекс» сообщил, что компания хочет изменить структуру управления бизнесом и разделить активы. Планировалось, что российский бизнес выделят в отдельную группу компаний, а нидерландская Yandex N.V. выйдет из состава этой группы и сменит название.

10 августа 2023 года в пресс-службе «Яндекса» заявили , что процесс реструктуризации на данный момент еще не завершен. Об этом свидетельствуют в том числе данные сервиса «СПАРК-Интерфакс» — Yandex N.V. все еще владеет рядом дочерних предприятий «Яндекса». В то же время у некоторых дочек Yandex N.V. уже указана как бывший совладелец.

По информации сервиса, на данный момент Yandex N.V. — совладелец «дочек» «Яндекса»: «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Маркет Лаб», «Яндекс.Технологии», «Яндекс.ДЦ», «Яндекс.ДЦ Владимир», «Кинопоиск», «Лаборатория Алисы» и других.

Yandex N.V. указана бывшим совладельцем у «Яндекс.Такси», «Яндекс.Вертикали», «Яндекс.Драйва», «Яндекс.Каршеринга» и так далее.

Георгий Александров

Оригинал материала: “Дейли Шторм”