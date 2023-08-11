 

Представлен смартфон Nokia 130 Music с огромным динамиком

11.08.2023, 15:04, Разное
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Компания HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 130 Music с экраном 2,4 дюйма, который практически сразу завоевал внимание технологической общественности. Главное, что выделяет этот аппарат среди многих других, – это его уникальное звуковое решение.

Возможно, самая неожиданная особенность, отсутствие камеры на заднем корпусе. Вместо нее там расположен огромный динамик, который не только придает устройству индивидуальный стиль, но и позволяет использовать телефон как портативную колонку.

Кроме этого Nokia 130 Music оборудована полезными функциями, делающими ее весьма привлекательным устройством. Встроенный фонарик станет верным спутником в условиях недостатка освещения, а слот для карт памяти MicroSD позволяет расширить внутреннее хранилище до 32 ГБ.

Одним из главных преимуществ новинки стала поддержка как проводного, так и беспроводного FM-радио. Это дает возможность настроиться на любимую волну, не зависимо от наличия интернет-соединения. Также имеется порт Micro USB 1.1 и стандартный аудиоразъем 3,5 мм для наушников обеспечивает удобство в подключении и использовании.

Съемная батарея емкостью 1450 мАч добавляет устройству дополнительные баллы в плане функциональности и автономности. Производитель уверяет, что в режиме ожидания Nokia 130 Music сможет проработать до 30 дней, а при активных разговорах длительность работы составит около 20 часов.

Nokia 130 Music представлен в трех цветовых вариантах – светло-золотом, темно-синем и фиолетовом.

На данный момент Nokia 130 Music уже доступен для приобретения на индийском рынке по цене всего $22, что примерно равно 2,1 тыс. рублей по текущему обменному курсу.


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