Продлена Генеральная лицензия OFAC США на уплату налогов и пошлин в России

Министерство финансов США, через Управление по контролю за активами (OFAC), продлило действие Генеральной лицензии, позволяющей гражданам Соединенных Штатов оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России. Новый срок действия лицензии – до 8 ноября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте OFAC.

Эта лицензия распространяется также на компании, которыми владеют или которыми управляют граждане США непосредственно или косвенно. Граждане и компании смогут продолжать осуществлять оплату необходимых налогов, сборов и пошлин в РФ в рамках повседневной деятельности, при условии соблюдения установленных норм и правил.

Примечательно, что 28 февраля 2022 года Минфин США ввел запрет на операции американских физических и юридических лиц с Фондом национального благосостояния, Центробанком и Минфином России. Позже были внесены коррективы в этот режим, связанные с финансовыми институтами России, и были продлены лицензии на совершение операций с ними. Генеральная лицензия на уплату налогов и пошлин в РФ была выпущена 25 мая 2022 года и неоднократно продлевалась после этого.