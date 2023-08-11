 

“Морально сложно”: изувеченная в ДТП Лада Дэнс вышла на связь

11.08.2023, 14:50, Новости дня
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Известная российская певица, актриса и телеведущая Лада Дэнс угодила в страшное ДТП на минувших выходных. Чрезвычайное происшествие на Симферопольском шоссе чуть не стоило звезде 90-х жизни, однако все обошлось серьезными травмами. Ее экстренно госпитализировали в больницу.

Некоторое время ни у близких, ни у родных не было связи с певицей. Поклонникам звезды оставалось лишь молиться за ее здоровье. Уже в больнице стало очевидно, насколько изувечена артистка. Она заработала черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Для лечения Ладу Дэнс перевезли в частную клинику. Однако звезда была настолько ослаблена после жуткой аварии, что врачи даже запретили ей разговаривать. Народ ахнул, когда в социальные сети просочились фотографии исполнительницы хита “Девочка ночь”.

Лицо певицы было сильно изуродовано и частично обмотано окровавленными бинтами. Однако на данный момент опасность для жизни миновала. Очевидно, звезде придется долго восстанавливаться, какое-то время она не сможет выходить на сцену.

Меж тем, сейчас Лада Дэнс чувствует себя лучше, она даже пообщалась с любимыми фанатами и поблагодарила их за поддержку. “Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети”, – уточнила певица. Она также подчеркнула, что добрые слова поклонников дают ей силы.


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