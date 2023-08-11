Компания Kia представила новый седан K3 на смену модели Rio

Южнокорейский автогигант Kia продемонстрировал новое исполнение седана Kia К3, который заменит текущее поколение Rio.

Автомобиль отличается формой головной оптики, крупными колесными дисками, задними фонарями и сдвоенными выхлопными патрубками. Кроме того, новая модель имеет цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы. Среди опций указали систему активной безопасности, датчик мертвых зон, функцию удержания полосы и экстренное торможение.

Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель на 123 л.с. мощности. В расширенной конфигурации модель получила 2-литровый агрегат, выдающий 152 л.с. мощности. Автомобиль имеет шестиступенчатую механическую и автоматическую коробку передач в разных комплектациях.