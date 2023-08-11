Компания Kia представила новый седан K3 на смену модели Rio
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Южнокорейский автогигант Kia продемонстрировал новое исполнение седана Kia К3, который заменит текущее поколение Rio.
Автомобиль отличается формой головной оптики, крупными колесными дисками, задними фонарями и сдвоенными выхлопными патрубками. Кроме того, новая модель имеет цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы. Среди опций указали систему активной безопасности, датчик мертвых зон, функцию удержания полосы и экстренное торможение.
Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель на 123 л.с. мощности. В расширенной конфигурации модель получила 2-литровый агрегат, выдающий 152 л.с. мощности. Автомобиль имеет шестиступенчатую механическую и автоматическую коробку передач в разных комплектациях.
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