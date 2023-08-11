 

Компания Kia представила новый седан K3 на смену модели Rio

11.08.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Южнокорейский автогигант Kia продемонстрировал новое исполнение седана Kia К3, который заменит текущее поколение Rio.

Автомобиль отличается формой головной оптики, крупными колесными дисками, задними фонарями и сдвоенными выхлопными патрубками. Кроме того, новая модель имеет цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы. Среди опций указали систему активной безопасности, датчик мертвых зон, функцию удержания полосы и экстренное торможение.

Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель на 123 л.с. мощности. В расширенной конфигурации модель получила 2-литровый агрегат, выдающий 152 л.с. мощности. Автомобиль имеет шестиступенчатую механическую и автоматическую коробку передач в разных комплектациях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Как собрать капсульный гардероб на осень-2023 полной женщине: тенденции и примеры

11.08 / Скандалы: Под крылом Малкова

11.08 / Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России до 36 часов

11.08 / Из-за санкций депутаты больше не смогут во время пленарных заседаний посещать сайты для взрослых

11.08 / В Китае начались продажи рамного внедорожника Haval H5

11.08 / Топы с баской в тренде, а платья с вырезами убираем в шкаф: какие тенденции будут в моде осенью и про какие пора забыть

11.08 / С летним макси-платьем и пиджаком: актуальные образы с ботильонами доя лета и осени

11.08 / Мнение: Медведев и деньги для «страны 404»

11.08 / Amazon IT-компания начала штрафовать сотрудников за удаленку

11.08 / Гибридный внедорожник Tank 300 поступил в продажу в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика