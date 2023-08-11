Как собрать капсульный гардероб на осень-2023 полной женщине: тенденции и примеры

Все мы знаем, что одежда может подчеркивать достоинства фигуры или делать прямо противоположное — акцентировать внимание на проблемных зонах. Вот почему так важно знать, какой тип одежды вам подходит, какой крой сделает вас стройнее и скроет любые недостатки.

В настоящее время большинство модных советов для женщин с пышными формами начинаются со слов: «Найдите свой стиль. Примите и полюбите себя!» И хотя такое высказывание звучит как клише, оно совершенно верно. Слепое следование тенденциям моды не очень умный поступок. Мы должны быть честными с собой и не покупать одежду только потому, что она модная, если мы видим, как плохо она на нас смотрится. Овладение искусством составления капсульного гардероба для полных женщин позволит вам выглядеть шикарно, стильно и стильно. Давайте посмотрим, как это сделать!

Выберите свою любимую одежду

Одна из самых важных вещей, которую нужно сделать при планировании капсульного гардероба, — это посмотреть, что у вас уже есть. Какие ваши любимые вещи, в которых вы чувствуете себя уютно и комфортно и при этом выглядите стильно? Это черная юбка-карандаш, которую вы носили годами? Или джинсы/брюки, которые делают вас стройнее? Замечательно. Это базовые элементы гардероба, которые можно использовать для создания повседневных нарядов для встречи с друзьями или делового наряда для работы!

Рассортируйте свою одежду по категориям

После того как вы выбрали понравившиеся вещи, рассортируйте их по нескольким категориям: для дома, для встреч с друзьями, деловые костюмы, вечерние платья и т. д. Один из лучших модных советов для женщин с пышными формами — научиться сочетать разные элементы в одном наряде.

Например, белая рубашка универсальна. Можно ли носить ее на работе? Если это так, тогда эта вещь попадает сразу в две категории: для работы и повседневной носки. Вы можете сочетать ее с джинсами, брюками, юбками и получать либо строгий, либо непринужденный лук.

Правильно выбирайте цвета одежды

Кто сказал, что женщинам больших размеров следует носить только темные цвета? Да, более темные оттенки действительно стройнят, но нейтральные и пастельные тона также идут женщинам с пышными формами. Черный, белый, серый прекрасно сочетаются с бежевым, коричневым, оливково-зеленым и бледно-голубым.

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Могут ли женщины больших размеров носить анималистические принты? Да. Независимо от того, выберете ли вы принт под зебру или под леопарда, он добавит визуального интереса к монохромному наряду.

Используйте силу визуальной иллюзии

Сочетание вещей, которые вам идут, подчеркивают ваши изгибы и уравновешивают пропорции вашей фигуры, — это трюк, чтобы выглядеть стильно. Не забывайте, что цель капсульного гардероба – чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой ситуации.

Блузки с V-образным вырезом, футболки и платья — ваши лучшие союзники. Они отвлекают внимание от талии и бедер. Топы с баской идеально подходят для того, чтобы скрыть живот, и их можно носить с офисными брюками, юбками или джинсами. Вертикальные линии всегда делают вас выше и стройнее.

Подумайте об универсальной одежде

Выбирайте универсальные вещи для своего капсульного гардероба. Классические фасоны выглядят современно сегодня и будут отлично смотреться на вас в следующем году и через год. Брюки прямого кроя, приталенные топы, элегантные юбки и платья – это то, что должно быть у вас в гардеробе.

Узнайте, как комбинировать одежду и дополнять ее аксессуарами. Например, шарф может стать цветовым акцентом в однотонном наряде. Носите ярко-красные туфли и сумку с черно-белым нарядом. Всегда помните, что правильно подобранные аксессуары освежают и дополняют любой наряд.