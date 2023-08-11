Скандалы: Под крылом Малкова

В рязанской деревне поселилась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Рязанской области. Поводом для этого стали угрозы убийством и гонения, которым она подверглась в родной стране из-за общения с президентом Владимиром Путиным. Он танцевал у нее на свадьбе. — Три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась.

Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский, — рассказала экс-чиновница на празднике журналисту местного издания «Вид сбоку».

Она уточнила, что воспользовалась «контактами людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России».

Был ли в числе контактов президент Владимир Путин, с которым г-жу Кнайсль некогда связывали приятельские отношения, не сообщается.

В 2021-2022 годах Кнайсль состояла в совете директоров «Роснефти» в качестве независимого участника. В мае 2022 года она вышла из совета. В том же году ей пришлось покинуть родину, по ее словам, из-за поступающих угроз из-за близости к Путину.

Сейчас она констатировала, что российского президента последний раз видела в 2019-м году. Тогда же закончилась и ее недолгая — с 2017 по 2019-й годы — карьера главы австрийского МИД.

Также г-жа Кнайсль посещала ПМЭФ и саммит «Россия-Африка», пишет свою 16-ю книгу. Она будет «о текущей ситуации в Европе». Книга выйдет в свет в октябре-ноябре.

Кроме того, ее пригласили преподавать в центр G.O.R.K.I. при Петербургском госуниверситете юриспруденцию, рынки нефти и газа. Экс-министр подчеркнула, что занимается этой темой уже 20-30 лет.

Как рассказал главред издания «Вид сбоку» Константин Смирнов, «у Кнайсль во время интервью было, судя по всему, меланхоличное настроение».

— После интервью она сказала, что больше никаких интервью давать не будет. Даже была с ее стороны попытка это интервью как-то снять, но я сказал, что это невозможно, потому что мы его уже взяли, — констатировал он.

Говоря о Петрушово, он отметил, что это деревня, «не шибко известная в Рязанской области, там нет никаких достопримечательностей».

— Просто маленькая аккуратная деревня. Обычные деревянные деревенские дома в достаточно хорошем состоянии. Только этим она и примечательна: некоторая русскость сохранена, — отметил он.

По данным главреда, в Петрушово г-жа Кнайсль снимает дом у француженки. «БВ» выяснил, что речь идет об Ирэн Коммо — француженке с франко-датско-русскими корнями. Ее пробабушка принадлежала к русскому дворянскому роду Объедовых, имевших родовое имение в Перекалье Великолукского уезда Псковской губернии.

Родовая усадьба восстановлению не подлежала и в 1998-м году г-жа Коммо приобрела два деревянных здания бывших школ. Они были разобраны, бревна пронумерованы и привезены в деревню Петрушово. Из двух старых школ был собран один большой дом с мезонином в духе русской дачи начала XX века.

Сейчас она сдает в аренду комнаты или всю усадьбу целиком. Она вмещает 19 человек.

Постояльцам предлагаются яйца и молоко от собственных кур и коз, настроенные фортепиано и рояль, быстрый интернет, езда на лошади, а также «возможность заказать готовые обеды и ужины любого уровня». В 2021 году ночь в одной из комнат усадьбы обходилась посетителям в 3 тыс. рублей.

— Г-жа Кнайсль специалист в определенной сфере. Если будут проблемы по Ближнему Востоку — ее будут звать. Наверняка ее будут приглашать на всякие встречи. Она может быть в каком-то фонде, в какой-то организации, не имеющей ни политической, ни какой-то иной ориентации. Больше ей ничего не надо. У нее муж — один из самых богатых людей Австрии (бизнесмен Вольфган Майлингер, — прим БВ), — констатировал руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук Владимир Швейцер.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”