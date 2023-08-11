 

Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России до 36 часов

11.08.2023, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат от партии “Единая Россия” Светлана Бессараб выдвинула новое предложение по сокращению рабочей недели в РФ до 36 часов, вместо текущих 40 часов. Она подчеркнула, что данное законопроект будет рассмотрен после завершения специальной военной операции на Украине, пишет “КоммерсантЪ”.

По словам Бессараб, это предложение пришло в ответ на тенденции мировой практики, при которых многие страны уже переходят к сокращению рабочей недели. Она подчеркнула, что РФ также должна двигаться вперед в этом направлении, учитывая физическое и эмоциональное выгорание, которое часто сопровождает долгие 40-часовые рабочие недели.

Суть инициативы заключается в возможности сократить рабочую неделю путем коротких рабочих дней или общего уменьшения часов в день. Депутат подчеркнула, что ее предложение получило поддержку российских профсоюзов, но при условии сохранения прежних зарплат для работников.

По данным рекрутингового портала SuperJob, к октябрю 2022 года 1% российских компаний перешли на сокращенную рабочую неделю, однако после проведения эксперимента 2% организаций вернулись к обычному графику работы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Из-за санкций депутаты больше не смогут во время пленарных заседаний посещать сайты для взрослых

11.08 / В Китае начались продажи рамного внедорожника Haval H5

11.08 / Топы с баской в тренде, а платья с вырезами убираем в шкаф: какие тенденции будут в моде осенью и про какие пора забыть

11.08 / С летним макси-платьем и пиджаком: актуальные образы с ботильонами доя лета и осени

11.08 / Мнение: Медведев и деньги для «страны 404»

11.08 / Amazon IT-компания начала штрафовать сотрудников за удаленку

11.08 / Гибридный внедорожник Tank 300 поступил в продажу в Китае

11.08 / Минкульт официально переименуют в Служильню искусств

11.08 / Скандалы: Яблоко раздора

11.08 / Trello начал блокировать аккаунты пользователей из РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика