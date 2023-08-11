Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России до 36 часов

Депутат от партии “Единая Россия” Светлана Бессараб выдвинула новое предложение по сокращению рабочей недели в РФ до 36 часов, вместо текущих 40 часов. Она подчеркнула, что данное законопроект будет рассмотрен после завершения специальной военной операции на Украине, пишет “КоммерсантЪ”.

По словам Бессараб, это предложение пришло в ответ на тенденции мировой практики, при которых многие страны уже переходят к сокращению рабочей недели. Она подчеркнула, что РФ также должна двигаться вперед в этом направлении, учитывая физическое и эмоциональное выгорание, которое часто сопровождает долгие 40-часовые рабочие недели.

Суть инициативы заключается в возможности сократить рабочую неделю путем коротких рабочих дней или общего уменьшения часов в день. Депутат подчеркнула, что ее предложение получило поддержку российских профсоюзов, но при условии сохранения прежних зарплат для работников.

По данным рекрутингового портала SuperJob, к октябрю 2022 года 1% российских компаний перешли на сокращенную рабочую неделю, однако после проведения эксперимента 2% организаций вернулись к обычному графику работы.