 

Вместо мамы: Брутян взяла шефство над детьми Муцениеце

11.08.2023, 13:35, Новости дня
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Популярные российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемках фильма “Закрытая школа”. Их семейное счастье продлилось девять лет и даже наличие двоих детей не спасло брак от распада. Наследники остались с мамой, а у папы в прошлом году появилась новая семья.

Актриса Зепюр Брутян тоже успела подарить Павлу Прилучному малыша. Однако одна поладила и с его детьми от первого брака. Недавно они большой компанией ездили на отдых, пока Агата Муцениеце гуляла по Италии в гордом одиночестве и показывала поклонникам Пизу.

Зепюр Брутян уже успела взять шефство над детьми Агаты Муцениеце. Она вместо родной мамы решила обучить дочь актрисы кулинарному мастерству. На видео, опубликованном Пятым каналом, видно, как наследница Павла Прилучного от первого брака и его вторая жена вместе готовят у плиты.

Ролик, кстати, получился довольно милым. Дочь Агаты Муцениеце с детства учится хорошим манерам. Ухаживает за братом и отцом. Вместе с Зепюр Брутян девочка готовит сразу несколько блюд – омлет с колбасками, рулетики – и сервирует стол. Примечательно, что для маленького малыша Павел Прилучный не нанимает няньку, домашнее хозяйство полностью ведет его супруга.


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