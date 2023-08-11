Из-за санкций депутаты больше не смогут во время пленарных заседаний посещать сайты для взрослых

Компания, предоставляющая подписку на пикантный контент депутатам Госдумы, после введения 12-го пакета антироссийских санкций вынужденно расторгла контракт, согласно которому предоставляла

народным избранникам неограниченный доступ к образовательному контенту для взрослой аудитории.

«Запад подло ударил в наше наиболее уязвимое место – они пытаются подорвать демографическую ситуацию в нашей стране, когда

мы старались бороться не покладая наших рук, – возмутился глава парламентской фракции, пожелавший остаться инкогнито. – Ранее мы получали доступ к образовательным материалам прямо во время пленарных заседаний, а если требовалась дополнительная помощь в освоении материалов, в наши рабочие кабинеты могли

подойти квалифицированные тьюторы по различным направлениям, чтобы выполнить совместно

с ними домашнее задание».

В настоящий момент Роскомнадзор принимает меры,

предусмотренные действующим законодательством, для предотвращения работы

санкционных сервисов по всей стране.

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