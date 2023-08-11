В Китае начались продажи рамного внедорожника Haval H5

Китайский автогигант Haval представил новую версию внедорожника Haval H5.

Автомобиль существенно отличается от предшественника. В Китае уже приступили к приему предварительных заказов на автомобиль, но пока финальная цена внедорожника H5 засекречена. Новый экземпляр имеет разные версии силовых агрегатов. Что касается интерьера салона, то модель обладает цифровой приборной панелью, крупным мультимедийным экраном и панорамной крышей. Также указано, что в продажу запустят версии с дизельными и бензиновыми агрегатами.

В обоих случаях предусмотрели 2-литровый мотор на 166 и 218 л.с. мощности. Также покупателям доступны комплектации с полным приводом, 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.