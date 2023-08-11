Топы с баской в тренде, а платья с вырезами убираем в шкаф: какие тенденции будут в моде осенью и про какие пора забыть

В последний месяц лета многие уже начинают планировать гардероб на следующий сезон. Чтобы выглядеть красиво и стильно, надо знать, что будет в тренде, а от каких вещей стоит отказаться. Итак, что известно о модных тенденциях этой осени? Какие вещи будут считаться стильными, а какие лучше убрать в шкаф?

Обувь в стиле преппи

Лоферы, высокие сапоги, балетки – все это будет в тренде осенью 2023 года.

Их следует комбинировать с рубашками и свитерами в студенческом стиле, плиссированными юбками. Но они будут отлично смотреться и с контрастными вещами вроде юбок или брюк в стиле карго или платьями миди в стиле бохо.

Одежда насыщенных нейтральных оттенков

Это прежде всего вещи коричневого цвета, который особенно актуален в 2023 году. Кроме того, осенью в моду войдут и другие оттенки подобного рода: кремовый, серый, масляно-желтый, карамельный, темно-зеленый. Монохромная одежда таких цветов будет невероятно популярной.

Вещи в стиле карго

Брюки, юбки миди и макси, блузки и куртки с большими карманами будут в тренде.

Их рекомендуют сочетать с изящными вещами и аксессуарами.

Одежда красного цвета

В прошлом году вещи насыщенно-розового цвета в стиле барбикор считались невероятно популярными. Им на смену пришла одежда всевозможных оттенков красного: вишневого, томатного, алого или менее яркого кораллового цвета.

Одежда с прямым силуэтом

Это комфортные вещи, которые позволяют выглядеть стильно и женственно.

Юбки-карандаши, пиджаки, брюки, костюмы, рубашки и блейзеры свободного кроя будут в тренде осенью 2023 года. Их можно комбинировать с кроссовками и футболками.

Топы с баской

Эти вещи когда-то были популярны. Но потом утратили актуальность. Этой осенью мода на топы с баской возвращается. Такие вещи подчеркивают изгибы тела, но при этом не сковывают движения. Силуэты топов, модных осенью 2023 года, стали более свободными. Их следует комбинировать с джинсами скинни и туфлями на платформе.

Ремни

Это еще один аксессуар, который вернется в моду текущей осенью. Тонкие ремни, которые легко комбинировать практически с любыми вещами, будут особенно популярны.

Можно выбрать аксессуар с простым дизайном или, напротив, с замысловатым орнаментом. И те, и другие модели будут в моде.

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Одежда в стиле металлик

Вещи серебристого оттенка, напоминающие фольгу, будут в моде текущей осенью. Одежду в стиле диско можно комбинировать с джинсами. Кроме того, вещи в стиле металлик отлично сочетаются с простыми “студенческими” рубашками белого цвета.

Длинные юбки

Такие вещи стройнят, выгодно подчеркивают достоинства фигуры, не стесняют движений.

Но при этом не выглядят мешковатыми. Юбки-макси удачно сочетаются с футболками прямого кроя, “студенческими” белыми рубашками, заправленными внутрь. Что касается обуви, удачной парой к юбке-макси станут остроносые туфли.

Какая одежда выйдет из моды этой осенью

Стилисты рекомендуют забыть о платьях с вырезами. Они потеряли актуальность. Но если расставаться с любимым нарядом все же не хочется, можно комбинировать его с футболкой или водолазкой для создания контрастного образа.

Одежда в стиле барбикор тоже не будет популярной.

Такие вещи лучше оставить для особых случаев, например для вечеринок или светских мероприятий. Любительницам розового лучше добавлять лишь небольшое количество этого цвета в повседневные образы.