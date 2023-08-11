С летним макси-платьем и пиджаком: актуальные образы с ботильонами доя лета и осени

Ботильоны на протяжении длительного времени не выходят из моды и с их помощью можно создать просто невероятный образ и подчеркнуть свой индивидуальной стиль. Это ботинки длиной по щиколотку, которые можно носить с августа и по апрель.

Как и классическая белая футболка, ботильоны являются незаменимым предметом гардероба. С его помощью можно создать бесконечное количество образов. Такая обувь отлично подходит к совершенно любому наряду, независимо от предпочитаемого стиля. Не важно, выходите на улицу мини-платье или ярком костюме, ботильоны помогу легко дополнить создаваемый образ.

Вот несколько отличных решений для создания стильного и модного образа, который будет просто потрясающе выглядеть.

Макси-платье

Можно несколько обновить и сделать более интересным и стильным свое привычное повседневное летнее длинное платье. Для этого нужно просто надеть пару ботильонов на высокой подошве. Чтобы сделать свой образ подходящим для более холодной погоды, нужно просто надеть вместе с платьем водолазку или рубашку с длинными рукавами и блейзер.

Наряд мини

Когда на улице становится прохладно, это совсем не значит, что нужно полностью отказываться от летних вещей. Можно надеть красивое цветочное мини-платье.

Вместо белых кроссовок выбрать ботильоны длиной по щиколотку. Пара ботинок с острым носком поможет добавить образу больше притягательности и особого стиля.

Сочетание текстур

Можно создать красивый и целостный образ, если сочетать различные текстуры точно так же как и разнообразные цвета, узоры или принты.

Платье, выполненное из тонкой ткани, с массивными ботильонами длиной до лодыжки выглядит действительно потрясающе. При желании можно добавить носки из шелка или кружева. Такое сочетание текстур выглядит действительно потрясающе.

Создать изящный силуэт

Самый простой, но классический способ носить ботильоны длиной до щиколотки, просто сочетать их вместе с обрезанными джинсами с широкими штанинами.

Чтобы сделать образ еще более потрясающим, нужно выбирать сапоги с высоким голенищем. Это позволит создать плавную и мягкую линию.

Выбрать яркую цветовую палитру

Ботильоны совсем не обязательно должны быть черными или нейтральных тонов.

Чтобы сделать свой наряд более ярким и привлекательным, можно выбрать красивые и стильные ботильоны цвета металлик. Можно сочетать свои любимые классические вещи с блестящей обувью, чтобы придать своему образу дополнительный блеск.

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Создать эффект омбре

Можно красиво и стильно сочетать разноцветные вещи. Пара ярких белых ботильонов поможет создать наряд в стиле омбре.

Это отличное решение для модниц, которые хотят немного выйти за рамки привычной цветовой схемы одежды и обуви.

Добавить модные колготки

Совсем не обязательно прятать эффектные колготы с красивым притом под сапогами до колена.

Лучше всего выбрать ботильоны длиной до щиколотки. Такая обувь хорошо сочетается вместе с колготки с узором, украшениями или кружевом.

Нарядное платье

Грубые ботильоны по щиколотку могут выглядеть потрясающе в сочетании с игривым и женственным платьем.

Такая обувь не только добавит легкости образу, но и поможет создать достаточно непринужденную атмосферу. Такой наряд отлично подойдет для повседневной носки.

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Добавить образу немного легкомыслия

Самые простые и непринужденные наряды можно красиво подчеркнуть при помощи ботинок длиной по щиколотку. Интересно будут смотреться ботильоны в сочетании с джоггерами.

Спортивный костюм также можно поднять на совершенно новый уровень, если носить его вместе с грубыми ботинками. При этом штаны стоит заправить.

Короткая юбка

Осенью можно носить короткую юбку или платье вместе с колготами и стильными ботильонами. Поскольку мода на стиль преппи переживает свое возрождение, этой осенью стоит обратить на такие наряды, которые помогут сделать образ действительно потрясающим.

Чтобы наряд не казался слишком похожим на школьную форму, стоит выбирать грубые и массивные ботильоны на толстой подошве.

Брючный костюм

Осенью можно красиво сочетать костюм вместе с ботильонами длиной до щиколотки. Лучше всего выбирать обувь красивых и ярких оттенка. Также вместе с брючным костюмом хорошо будут смотреться ботильоны роскошной фактуры, например, из бархата или же замши.

Соблюдать гармонию

Если привыкли носить однотонные вещи или же колорблок, то не стоит выбирать ботинки темных тонов. Лучше всего отдать предпочтение обуви ярких оттенков. Также интересно будут смотреться ботильоны с оригинальными принтами или логотипами.