 

Мнение: Медведев и деньги для «страны 404»

11.08.2023, 13:00, Разное
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Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России,  «в очередной раз вздрогнул» вместе со всем «просвещённым миром», узнав «о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби» из Украины, которую он называет «страна 404».

Медведев в своем Telegram-канале переживает за простых украинцев, «в горящих западных танках» и «страдающих в окопах», которые не увидят этих денег. Этим людям, по мнению Медведева , «по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала».

Дословно:


отсюда

Странная у Медведева логика. Чего переживать-то? Если миллиарды из Европы и США не дойдут до простых украинских солдат и офицеров, значит, там скоро некому будет воевать, разве нет? Они же вроде бы воюют только за деньги? Ну и вроде бы из-за страха быть расстрелянными перед строем? Как объяснил президент России:

Странно и то, что Медведев называет Украину «страной 404». Если Украина – страна, которую невозможно найти, где Россия проводит спецоперацию?

И если эту страну невозможно найти, откуда Медведев знает, что «киевский режим» «перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно»?

В общем, читая Медведева, не перестаю удивляться. Но продолжаю читать. Все-таки он – не выжившая из ума бабка у подъезда, лузгающая семечки. Все-таки он – запред Совбеза России.

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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