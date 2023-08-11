 

Amazon IT-компания начала штрафовать сотрудников за удаленку

11.08.2023, 12:35, Разное
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IT-гигант Amazon принял жесткую позицию в отношении своих сотрудников, предпочитающих работу из дома вместо присутствия в офисе. Согласно информации, распространенной газетой Financial Times, компания начала налагать штрафы.

Сотрудники, которые не работают в офисе, стали получать письма с соответствующими уведомлениями на свои электронные почты. В этих письмах Amazon информирует их о том, что текущее место работы не соответствует политике компании, поэтому им необходимо присутствовать с коллегами в офисе не менее трех дней в неделю.

Подробности о письмах стали обсуждаться на платформе анонимных корпоративных сообщений Blind. Представители компании пояснили, что письма были направлены только тем сотрудникам, которые в течение последних восьми недель проработали в офисе менее трех дней в неделю.

Некоторые работники утверждают, что получили такие уведомления ошибочно, и им предложили подтвердить свое регулярное присутствие в офисе через отдел кадров.


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