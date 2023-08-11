Деловая программа Московского урбанфорума пройдет в “Зарядье” 24 и 25 августа

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11.08.2023, 12:22, Новости дня
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На площадке концертного зала “Зарядье” 24 и 25 августа пройдет деловая программа Московского урбанистического форума. Тема мероприятия – “Москва-2030. Город, устремленный в будущее”.

К участию приглашают всех интересующихся темой развития мегаполиса. Современные тренды обсудят эксперты в сфере делового развития. Запланирована онлайн-трансляция всех сессий.

Акцент сделан на мегапроекты Москвы, которые создают основу для устойчивого развития города. В сессиях примут участие представители органов власти, архитекторы, девелоперы и предприниматели.

Разработчики деловой программы опубликовали манифест, где отмечена важность сотрудничества для поиска инновационных решений.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”.

Расписание событий доступно на официальном сайте. Посещение большинства мероприятий бесплатное.


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