 

Собянин: Акваторию Москвы-реки освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов

11.08.2023, 12:22, Новости дня
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В Москве проведут дополнительные работы по реабилитации Москвы-реки в рамках программы возрождения речного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства выделены на подъем и буксировку незаконно отстаивающих и затонувших судов и объектов. Также работы пройдет в Серебряном бору, на Борисовских прудах и Химкинском водохранилище, в Кожуховском и Нагатинском затонах.

На временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив переместят более 25 незаконно отстаивающих объектов. От владельцев потребуют компенсировать затраты города на проведение работ.

Градоначальник отметил, что с 2011 года в акватории убрали более 50 незаконных объектов, которые были опасны для судоходства и экологии. По его словам, модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода позволила снизить содержание в воде аммонийного азота на 70%, нефтепродуктов и металлов – в два раза.

В Москве за последние годы благоустроено более 65 километров набережных. Около 33% береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам.

Мэр столицы ранее рассказал о развитии пляжного отдыха в Москве. Этим летом в два раза увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, а рядом с парком развлечений “Остров мечты” появилась самая большая пляжная зона в Европе.


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