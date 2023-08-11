Гибридный внедорожник Tank 300 поступил в продажу в Китае

Китайский автогигант Tank презентовал на местном рынке новую версию внедорожника Tank 300.

Автомобиль получил хромированные вставки на решетке радиатора. Также модель имеет цифровую приборную панель, увеличенный мультимедийный комплекс. В базовом исполнении внедорожник Tank 300 получил 2-литровый бензиновый двигатель на 227 л.с. мощности с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель имеет полный привод.

В максимальной конфигурации предусмотрели гибридную силовую установку с отдачей 252 л.с. Приобрести новый китайский внедорожник Tank 300 станет возможным на внутреннем рынке от 200 тысяч юаней. В модели предусмотрели камеру кругового обзора, датчики парковки и шесть подушек безопасности.