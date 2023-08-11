Минкульт официально переименуют в Служильню искусств

В рамках всеобъемлющей кампании по возвращению российским госструктурам названий, соответствующих исторической традиции, в министерстве культуры предложили переименовать ряд ведомств.

– Президент должен стать самодержцем, ФСО – государственной опричниной, Минобороны – военной комиссией по расширению земель, МИД – переговорной комиссией по расширению земель, – заявила замглавы Минкульта Надежда Преподобная. – Но начнём мы, как полагается, с себя.

По словам замминистра, в ходе многочасовых дебатов, сопровождавшихся несколькими этапами рейтинговых голосований, было принято решение переименовать Минкульт в Служильню искусств. Такое название министерство планирует носить уже с 2025 года, если в стране не пройдут иные реформы.

– Изначально на это название претендовал Ростеатр, но мы отбили, – заключила Преподобная.

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