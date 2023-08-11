 

Trello начал блокировать аккаунты пользователей из РФ

11.08.2023, 11:20, Разное
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Проблемы с доступом на платформе планирования проектов, Trello, вызвали бурю недовольства среди российских пользователей. Согласно информации, полученной нашим корреспондентом, компания начала массово блокировать аккаунты пользователей из России, предоставляя им лишь ограниченные возможности.

Первые признаки проблем пользователи начали замечать, когда после попытки войти в свои аккаунты, им стали высвечиваться сообщения о принудительном выходе и отключении учетных записей. Сообщение на странице с изображением амбарного замка гласит: “У вас нет прав на доступ к этому контенту. Похоже, ваш аккаунт отключен. Мы уже отправили вам электронное письмо с указанием, к кому следует обратиться за более подробной информацией”.

Однако несмотря на блокировку, российским пользователям пока еще позволяется просматривать доски, к которым доступ открыт без необходимости входа в аккаунт. Ссылки на них остаются функциональными и пользователи могут свободно переходить туда.

Ранее Atlassian, компания-разработчик программ Jira и Trello, объявила о планах блокировки аккаунтов пользователей из РФ и Белоруссии. Из писем, отправленных пользователям, стало известно, что учетные записи клиентов будут отключены от Atlassian в течение месяца.

Ситуация с блокировкой аккаунтов на Trello подняла вопросы о защите данных и доступе к онлайн-сервисам для пользователей из России. Это также подчеркивает важность отечественных аналогов и альтернатив для подобных онлайн-платформ.


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