Собянин сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотника силами ПВО

Утром в пятницу беспилотник предпринял попытку пролета в Москве. Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Обломки аппарата упали на Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных повреждений нет, подчеркнул градоначальник.

Система ПВО в среду отразила попытки пролета двух беспилотников в направлении Москвы. Дроны уничтожили в районе Домодедово и Минского шоссе. Пострадавших и разрушений нет.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. Временное ограничение на прием и отправление самолетов ввели в аэропорту Внуково.