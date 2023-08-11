 

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотника силами ПВО

11.08.2023, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром в пятницу беспилотник предпринял попытку пролета в Москве. Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Обломки аппарата упали на Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных повреждений нет, подчеркнул градоначальник.

Система ПВО в среду отразила попытки пролета двух беспилотников в направлении Москвы. Дроны уничтожили в районе Домодедово и Минского шоссе. Пострадавших и разрушений нет.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. Временное ограничение на прием и отправление самолетов ввели в аэропорту Внуково.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Американский политолог – разлад между республиканцами и демократами ведёт политику США к провалу

11.08 / “Старушка” не сдает позиций – пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести

11.08 / “Куча травм мешает”: вскрылись причины неудач Бузовой с мужчинами

11.08 / Денис Браун потрясена российским ракетным ударом по отелю в Запорожье, где останавливаются сотрудники ООН

11.08 / Режиссер русской версии “Постучись в мою дверь” сравнил сериал с “Гамлетом” Шекспира

11.08 / Просьбы Киева о ракетах — это признак беспомощности

11.08 / Нападение косаток на яхту у берегов Португалии сняли на видео

11.08 / «Опасное предзнаменование» — обозреватель 19Fortyfive об учениях Белоруссии возле границы с Литвой и Польшей

11.08 / Доказать, что может — РФ попытается впервые за полвека достичь Луны

10.08 / В Эквадоре убили кандидата в президенты, известного борьбой с организованной преступностью и коррупцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика