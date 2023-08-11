Панихида на проклятом месте: где умершей Васильевой заказан ритуал

Первая отошла в мир иной Ирина Мирошниченко. Ее похоронили 7 августа, а на следующий день скончалась всесоюзная любимица Юлия Борисова. Цепочку странных смертей замкнула Вера Васильева. Внезапное ухудшение состояния привело к остановке сердца 9 числа.

Прощание с ней начнется в субботу в Театре Сатиры. Предать тело земле решено на Новодевичьем кладбище, передает “Радио 1”.

Вера Васильева будет похоронена после отпевания. Церковный ритуал заказан в Храме Христа Спасителя, который стоит на мистическом участке. Раньше он назывался Чертольем, представляя собой глубокий овраг с протекающей вдоль зловонной рекой, где будто бы обитала нечисть.

При Иоанне Грозном в Чертолье стоял монастырь, который перенести решил лишь император Николай I, причем против воли священнослужителей. По известной легенде, возмущенная игуменья прокляла территорию, когда покидала обитель, а все попытки облагородить участок и сделать прибыльным были тщетны.

Бытует мнение, что Храм Христа Спасителя стал попыткой остановить чертовщину, да и место специально отмаливали. Но прошлого не воротишь, а 12 августа на проклятом месте будет панихида по советской актрисе. Учитывая, что Вера Васильева умерла по загадочному стечению обстоятельств, старинная легенда все меньше кажется простой выдумкой.