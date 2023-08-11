 

Марка Geely представила модель Zeekr 001

11.08.2023, 11:00, Разное
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Китайский бренд Geely продемонстрировал новое поколение автомобиля Zeekr 001 FR.

Автомобиль имеет частично обновленный внешний вид и радикальные улучшения по интерьеру салона. Следует отметить использование новых бамперов, красных полос, соединяющих задние фонари. Пока разработчики не раскрывают технические параметры нового Zeekr 001 FR. В  базовой версии автомобиль имеет силовую установку с отдачей 544 л.с.

Также в Европе уже приступили к приему предварительных заказов на Zeekr 001, который оценивается в 56 тысяч евро в базовом исполнении. Пока о стоимости улучшенной модификации автомобиля никаких данных не озвучено китайскими разработчиками.


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