Марка Geely представила модель Zeekr 001

Китайский бренд Geely продемонстрировал новое поколение автомобиля Zeekr 001 FR.

Автомобиль имеет частично обновленный внешний вид и радикальные улучшения по интерьеру салона. Следует отметить использование новых бамперов, красных полос, соединяющих задние фонари. Пока разработчики не раскрывают технические параметры нового Zeekr 001 FR. В базовой версии автомобиль имеет силовую установку с отдачей 544 л.с.

Также в Европе уже приступили к приему предварительных заказов на Zeekr 001, который оценивается в 56 тысяч евро в базовом исполнении. Пока о стоимости улучшенной модификации автомобиля никаких данных не озвучено китайскими разработчиками.