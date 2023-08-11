Бедеров из T.Hunter порекомендовал «Мой Офис» в качестве аналога ПО от Microsoft

В последних разработках Игоря Бедерова, главы отдела информационно-аналитических исследований в компании T.Hunter, появилось интересное предложение для бизнес-сферы. Он призывает использовать пакет офисных программ “Мой Офис” вместо аналогичного ПО от корпорации Microsoft.

По мнению Бедерова, на российском рынке операционных систем корпорация Microsoft удерживает подавляющую долю, достигая показателей в 70-80%. Также она имеет значительный вес на рынке офисных программ. Однако ряд альтернативных решений все-таки начинает набирать обороты.

“Поговорив об операционных системах, мы сталкиваемся с богатством различных вариантов Linux, начиная от отечественных, таких как Astra Linux, и заканчивая зарубежными. Многие из них бесплатны и включают в себя офисные приложения”, – подчеркнул Бедеров.

Специалист также поделился, что среди бесплатных альтернатив Microsoft существует программное решение LibreOffice, схожее с известными продуктами корпорации. Тем не менее, он также выделил российский аналог офисного пакета Microsoft, известный как “Мой Офис”.

10 августа американский гигант Microsoft объявил, что с 30 сентября 2023 года прекратит продление лицензий для российских компаний. Это решение вызвано рядом факторов, включая изменения в законодательстве и внутренней стратегией компании.

Представители “Мой Офис” видят в этом шанс для укрепления своей позиции на рынке. Специалисты уверяют, что отечественное программное обеспечение готово предоставить бизнесу и государственным органам альтернативу, надежную и безопасную.