Американский политолог – разлад между республиканцами и демократами ведёт политику США к провалу

2024 год станет опасным годом для политики в США и для отношений страны с миром, подчёркивает глава консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер в статье, опубликованной немецким журналом Focus. Американское общество ещё никогда не было так поляризовано, а демократы и республиканцы относятся друг к другу всё враждебнее. В итоге за последние 25 лет политика в США стала более недееспособной, чем в любой другой процветающей демократии.



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США приближаются к очередным бурным выборам — и тучи общественного климата, соответственно, сгущаются, пишет основатель и глава консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер в немецком журнале Focus. По данным недавнего опроса, только 23% американцев считают, что страна находится на «правильном пути», тогда как 65% уверены, что она движется в «неверном направлении».

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена составляет около 40%. Половина избирателей-демократов — партии Байдена — не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на переизбрание в следующем году. Кроме того, 1 августа бывшему президенту США Дональду Трампу в третий раз были предъявлены обвинения, в данном случае в попытке фальсификации выборов 2020 года. Его рейтинг одобрения в стране ещё ниже, чем у Байдена.

Несмотря на плохие результаты опросов, повторное столкновение Байдена и Трампа в следующем году представляется неизбежным: альтернативных кандидатов в их партиях просто нет, подчёркивает автор статьи. Это лишь последнее свидетельство того, что за последние 25 лет политика в США стала более дисфункциональной, чем в любой другой процветающей демократии, и проблема усугубляется, пишет Бреммер.

Америка сегодня — это то, что Авраам Линкольн называл «разделённым домом». Мировоззрение городских и сельских избирателей имеет очень мало общего. Эти различия в восприятии привели к глубокой поляризации среди выборных должностных лиц в Вашингтоне.

Поскольку политические дебаты сейчас настолько поляризованы, между наиболее либеральными республиканцами и наиболее консервативными демократами гораздо меньше идеологических совпадений. Соответственно, у политиков меньше политических стимулов для достижения компромисса по партийной линии, не говоря уже о совместной работе.

При этом пессимизм и межпартийная вражда в обществе не являются следствием нестабильной экономики или реальных угроз безопасности, отмечает автор статьи. Экономика США демонстрирует самые высокие темпы роста и самый низкий уровень годовой инфляции среди промышленно развитых стран «Большой семёрки». Официальный уровень безработицы находится на самом низком уровне с 1960-х годов.

Экономическое неравенство хотя и остаётся проблемой, всё же уменьшается. В июле уровень потребительского доверия в США вырос до двухлетнего максимума. В США уже несколько лет не было крупных террористических актов, а уровень миграции на границе с Мексикой снизился. Большинство американцев поддерживают Украину в её войне против России, но опасности конфликта и его худшие экономические последствия кажутся далёкими.

Вместо этого американцы сталкиваются с потоком ложной информации в виде непреднамеренно неточных или вводящих в заблуждение данных и дезинформации в виде преднамеренной лжи, призванной вызвать замешательство и гнев избирателей. Средний американец сегодня потребляет ту информацию от СМИ, людей и институтов, которая подтверждает его предрассудки. Он почти не слышит голосов, которые оспаривают его представления об Америке и мире.

Сначала эта тенденция была обусловлена политическими ток-шоу на радио в 1980-х годах, кабельными новостями в 1990-х, блогосферой в начале 2000-х, а теперь — алгоритмами социальных сетей, поясняет американский политолог. Социальные сети привлекают аудитории, а значит, и рекламные доллары, за счёт контента, призванного вызывать сильную эмоциональную реакцию, — процесс, в корне несовместимый с хорошо информированным и эмоционально здоровым обществом.

Это бизнес-модель, максимизирующая прибыль за счёт использования ботов и троллей, пропагандирующая экстремизм и распространяющая заведомо ложную информацию. Что ещё хуже, ни технологические компании, наживающиеся на этом гневе, ни политики, собирающие средства на избирательные кампании, не имеют никаких стимулов для предотвращения неизбежного ущерба американскому обществу.

Как подчёркивает Бреммер, эта тенденция серьёзно подорвала доверие американской общественности практически ко всем ведущим институтам страны. Согласно последним опросам, лишь менее половины американцев заявляют, что доверяют полиции, врачам, религиозным общинам, системе образования, профсоюзам, банкам, судьям, технологическим компаниям и СМИ.

Влияние взглядов, сформированных под воздействием дезинформации, не ограничивается результатами выборов или политических дебатов. Сегодня американцы гораздо реже заводят близкие дружеские отношения или встречаются с человеком, симпатизирующим противоположной партии.

Для сравнения: в 1960 году только 4% американцев заявляли, что были бы недовольны, если бы их ребенок женился на представительнице другой партии; к 2021 году эта цифра составит 40%. Сегодня только 4% браков заключается между представителями республиканцев и демократов. Политика стала более племенной, чем когда-либо прежде.

Однако в конечном итоге поляризация США является проблемой не только для американцев, подчёркивает автор статьи. Союзники и партнёры Вашингтона знают: они не могут доверять следующему президенту США в том, что он продолжит курс нынешнего.

В современной истории США власть в Вашингтоне всегда колебалась между двумя основными партиями. Однако республиканцы и демократы всегда соглашались с тем, что альянсы США жизненно важны для безопасности страны, что трансграничная торговля способствует процветанию и что целостность ключевых политических институтов США должна быть защищена.

Сейчас уверенность во всём этом исчезла. Различия между Байденом и Трампом, а также между избирателями-демократами и избирателями-республиканцами по поводу самосознания Америки и её роли в мире становятся всё более очевидными.

Ещё один зловещий знак, за которым нужно следить: по результатам опроса Чикагского университета, проведённого в июне, 12 миллионов американцев высказались за применение силы для возвращения Дональда Трампа к власти. 22 миллионов американцев считают, что насилие было бы оправданно, если бы оно восстановило права на аборты, которые были серьёзно ограничены недавними решениями Верховного суда.

«Одним словом, 2024 год станет опасным годом для политики в Америке и для отношений страны с миром», — подчёркивает Ян Бреммер в статье, опубликованной немецким журналом Focus. Более того, токсичное влияние поляризованных СМИ страны гарантирует, что эти проблемы сохранятся независимо от того, кто победит в ноябре следующего года, заключает он.

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