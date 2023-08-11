 

“Старушка” не сдает позиций – пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести

11.08.2023, 8:40, Новости дня, Разное
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Несколько недель назад американская певица итальянского происхождения была госпитализирована в больницу в бактериальной инфекцией неясного происхождения. По информации в западных СМИ, 64-летнюю звезду нашли на полу в спальне. Она лежала без сознания.

В больнице Мадонну подключили к аппарату ИВЛ. Врачи несколько недель пытались стабилизировать состояние артистки. Точная причина случившегося не раскрывается: по одной информации ей стало плохо из-за недолеченной простуды, по другой – дело в сепсисе после многочисленных хирургических вмешательств.

К счастью, воспаление удалось победить, и Мадонна вернулась домой и к подготовке своего тура в честь юбилея. Через неделю, 16 августа, звезде исполнится 65 лет. Но кто даст?

В личном блоге с картинками пережившая реанимацию артистка выставила напоказ свои прелести. Затянутая в корсет Мадонна позирует на унитазе в своей уборной, демонстрирует золотой “обвес” и яркий макияж. Сразу видно, что “старушка” не сдает позиций.

В комментариях мнение поклонников разделилось. Некоторые призывают звезду изменить образ жизни после неприятностей со здоровьем, другие же восхищаются смелостью и поощряют откровенный контент.


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