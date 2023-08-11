Мнение: О помощи со стороны США наглядно… Украину «кидают» и сливают?

Украинский президент Владимир Зеленский может чуть ли не каждый день рассказывать стране, как договорился с тем или иным западным лидером о «мощном пакете» военной помощи и очередной непорушной підтримке. Но цифры, упрямые цифры говорят совершенно иное. И дело не только в том, что к настоящему времени фактические поставки вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного», вопреки всем официальным заявлениям западных лидеров.

В действительности всё ещё хуже.

Разрыв в обещанных и фактических поставках можно объяснить хотя бы тем, что ряд предназначенных Киеву видов вооружений, в первую очередь тяжёлых и дорогих, ещё только предстоит произвести. Поскольку идут они не напрямую с военных складов, а заказываются производителям со сроком исполнения 2024-2025 гг., хотя учитываются в «пакетах» уже сейчас. Говорят, западные чиновники заверяли украинских «партнёров», что подобные хитрости необходимы, дабы не сорвать консенсус вокруг этой поддержки, а так-то военные концерны быстро нарастят #производство и поставят всё заказанное с опережением графика.

О реалистичности подобных обещаний говорит объективная #статистика. По недавнему сообщению Пентагона, #США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов калибра 155 мм до 24 тысяч в месяц с прежних 14 тысяч, и намерены довести до 80 тысяч к концу 2024 года.

Это за почти полтора года конфликта!

Так, чисто для сравнения. Имея к началу Второй мировой лишь около 500 танков, почти исключительно лёгких, 20 бронеавтомобилей и 160 разведывательных бронетранспортёров, США сумели не только за месяцы наладить серийное производство разработанных своими силами всех основных видов бронетехники, но и стать к концу войны крупнейшим её производителем в мире. Танков, а не только лишь снарядов к ним. Так, для примера: самый массовый американский танк М4 «Шерман» пошёл в разработку 1 февраля 1941 года, в сентябре уже появился его рабочий прототип, а в феврале 1942 года началось массовое производство, которое только за первый год по объёму превысило на порядок весь довоенный танковый арсенал Штатов. А ещё через год – почти утроилось. Вот так, начав фактически с нуля в 1940 году, когда единственным изготовителем танков в США был арсенал Рок Исланд, американцы сумели всего за пару лет создать мощную танковую индустрию.

Теперь же в качестве «достижения» подаётся увеличение выпуска 155-мм снарядов в 1,5 раза за 1,5 года. А единственный выживший в Америке завод по производству танков Штатов, в Лиме, штат Огайо, выпускает 15-20 единиц продукции в месяц. Причём предел его возможностей — 30-35 штук месячного выпуска. И то он не строит новые боевые машины с нуля, а берёт старый танк, разбирает и использует пустой корпус в качестве отправной точки для строительства нового.

Американский танковый парк насчитывает около 2500 «Абрамсов», и это, похоже, тот предел, который США долго не превысят. К слову, завод в Лиме «спас» тогдашний президент Дональд #Трамп, которого активно «не любят» украинцы.

Сейчас речь идёт об отправке для ВСУ 31 «Абрамса». Опять же для сравнения, в Ираке в 2003-2005 гг. американцы задействовали более 1100 основных боевых танков. И подобные сопоставления можно проводить по всем видам ВиВТ, которые Штаты обещали или даже уже поставляют Украине. Всюду — «на минималках», только чтобы Киев не выскочил из конфликта раньше положенного времени.

Ну а сторонникам теории, что американцы «варят лягушку постепенно», не пора ли задуматься, кого на самом деле долго маринуют и медленно варят Штаты?

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